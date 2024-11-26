Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER
- Hồ Chí Minh: 434 Cao Thắng phường 12 quận 10 HCM, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
Quản lý Team Content và đưa định hướng về nội dung phát triển.
Nắm bắt các xu hướng và tiềm năng của sản phẩm để đưa ra các đề xuất sản xuất sáng tạo phù hợp với định hướng công ty
Lập kế hoạch Creative theo tháng/quý năm: kết hợp cùng bộ phận nghiên cứu sản phẩm, performance marketing để lựa chọn chiến lược phát triển truyền thông phù hợp cho các dịch vụ thẩm mỹ theo từng giai đoạn
Quản lý, điều phối và định hướng công việc của team Content Creative để triển khai các công việc sản xuất các ấn phẩm Marketing (Video, hình ảnh), các chiến dịch quảng cáo bán hàng
Lên plan seeding từng kênh
Phát triển và liên tục tối ưu các kênh Social cho ngành thẩm mỹ
Kết hợp cùng team Performance Marketing để đo lường, đánh giá hiệu quả các chiến dịch marketing, chủ động đề xuất các phương án tối ưu cho team
Đào tạo, phát triển đội ngũ Creator: hướng dẫn, đồng hành, thúc đẩy sự sáng tạo, tinh thần làm việc nhóm và hiệu quả trong công việc
Báo cáo công việc team cho TP MKT
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ cấp trên
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi:
Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan
Học vấn:
Kinh nghiệm và kỹ năng:
Kinh nghiệm: Từ 3-7 năm trong lĩnh vực Content/Creative, trong đó có ít nhất 02 năm làm ở vị trí Teamlead Content hoặc tương đương.
Ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành thẩm mỹ, spa.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ tết, sinh nhật cho nhân viên
Quà tặng vào các ngày lễ trong năm (08/03, 20/10...)
Tiệc cuối năm
Ưu đãi giá sử dụng các dịch vụ làm đẹp cho nhân viên
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cởi mở.
Cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI