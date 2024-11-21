Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG GANG NAM BBQ HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 50 Phan Khiêm Ích phường Tân Phong, Quận 7

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

1.Sản xuất và quản lý nội dung trên mạng xã hội:

Quay phim/chỉnh sửa video và chụp ảnh để sử dụng trên TikTok, Instagram, Facebook,...

Lên kế hoạch nội dung trực quan thu hút, làm nổi bật thương hiệu và nhà hàng của công ty.

2. Hỗ trợ chiến dịch quảng cáo:

Tạo nội dung cho các sự kiện/chương trình khuyến mãi.

Lên ý tưởng và sản xuất video/hình ảnh quảng cáo.

3. Phân tích xu hướng và áp dụng:

Đề xuất ý tưởng nội dung sáng tạo dựa trên các xu hướng mới nhất trên mạng xã hội.

Phân tích dữ liệu marketing.

Phát triển nội dung tương tác để tăng cường kết nối với người theo dõi.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng quay và chỉnh sửa video (sử dụng thành thạo các phần mềm như CapCut, Adobe Premiere, After Effects,...).

Có kinh nghiệm chụp và chỉnh sửa ảnh (thành thạo Lightroom, Photoshop).

Hiểu rõ các xu hướng trên mạng xã hội như TikTok, Instagram,...

Có tư duy sáng tạo, linh hoạt.

Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG GANG NAM BBQ HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc văn phòng thăng tiến

Đầy đủ thiện bị quay dựng (Điện thoại, máy quay,...)

Cung cấp 1 bữa ăn/ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG GANG NAM BBQ HOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin