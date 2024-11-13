Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ULTRA MOON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 114 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 10, TP.HCM, Quận 10

Mô Tả Công Việc

Viết kịch bản và biên tập nội dung quay video giới thiệu app, sản phẩm dịch vụ của công ty

Quay dựng và edit video, liên hệ hợp tác và Booking KOL/KOC (không có KN sẽ được đào tạo)

Biên phiên dịch các nội dung kịch bản từ tiếng Trung sang Tiếng Việt và ngược lại

Nghiên cứu và sáng tạo nội dung hấp dẫn, phù hợp với thị trường, xu hướng

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Bắt buộc phải thành thạo tiếng Trung (4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết); trình độ HSK5 trở lên

Có kinh nghiệm viết content; dịch thuật văn bản

Có khả năng sáng tạo, nghiên cứu và phân tích thông tin nhanh chóng.

Cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, quản lý thời gian tốt

Tính cách hướng ngoại, hòa đồng thân thiện; Biết cách biểu đạt

Quyền Lợi

Lương: 10tr-14tr, có thể deal theo năng lực

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo.

Cơ hội học hỏi, nâng cao kỹ năng chuyên môn và phát triển nghề nghiệp.

Được cung cấp đầy đủ các thiết bị khi làm việc

Các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển

