Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ULTRA MOON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ULTRA MOON
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 114 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 10, TP.HCM, Quận 10
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Viết kịch bản và biên tập nội dung quay video giới thiệu app, sản phẩm dịch vụ của công ty
Quay dựng và edit video, liên hệ hợp tác và Booking KOL/KOC (không có KN sẽ được đào tạo)
Biên phiên dịch các nội dung kịch bản từ tiếng Trung sang Tiếng Việt và ngược lại
Nghiên cứu và sáng tạo nội dung hấp dẫn, phù hợp với thị trường, xu hướng
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bắt buộc phải thành thạo tiếng Trung (4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết); trình độ HSK5 trở lên
Có kinh nghiệm viết content; dịch thuật văn bản
Có khả năng sáng tạo, nghiên cứu và phân tích thông tin nhanh chóng.
Cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, quản lý thời gian tốt
Tính cách hướng ngoại, hòa đồng thân thiện; Biết cách biểu đạt
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ULTRA MOON Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 10tr-14tr, có thể deal theo năng lực
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo.
Cơ hội học hỏi, nâng cao kỹ năng chuyên môn và phát triển nghề nghiệp.
Được cung cấp đầy đủ các thiết bị khi làm việc
Các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, đầy đủ theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ULTRA MOON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
