Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ AN NHIÊN MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ AN NHIÊN MEDIA
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ AN NHIÊN MEDIA

Content Creator

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Toà Nhà ST Moritz. 1014 Đ. Phạm Văn Đồng, P, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Nghiên cứu xu hướng giải trí, xem phim của khán giả nước ngoài
- Xây dựng câu chuyện, kịch bản cho video sáng tạo và phù hợp với đối tượng người xem (Cho Kênh Youtube của công ty)
- Kết hợp với các bộ phận khác của công ty để xây dựng nội dung theo yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

IELTS >7.0

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ AN NHIÊN MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Du Lịch Teambuilding hằng năm
- Môi trường làm việc trẻ trung, vui vẻ, Năng Động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ AN NHIÊN MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ AN NHIÊN MEDIA

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ AN NHIÊN MEDIA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 14 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

