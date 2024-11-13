Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ AN NHIÊN MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ AN NHIÊN MEDIA
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Toà Nhà ST Moritz. 1014 Đ. Phạm Văn Đồng, P, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Nghiên cứu xu hướng giải trí, xem phim của khán giả nước ngoài
- Xây dựng câu chuyện, kịch bản cho video sáng tạo và phù hợp với đối tượng người xem (Cho Kênh Youtube của công ty)
- Kết hợp với các bộ phận khác của công ty để xây dựng nội dung theo yêu cầu.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
IELTS >7.0
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ AN NHIÊN MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
- Du Lịch Teambuilding hằng năm
- Môi trường làm việc trẻ trung, vui vẻ, Năng Động
- Môi trường làm việc trẻ trung, vui vẻ, Năng Động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ AN NHIÊN MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI