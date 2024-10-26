Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ANGEL BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 182 Cao Thắng, P.11, Quận 10

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Từ 12 Triệu

· Quản trị nội dung trên fanpage, lập Page ( bao gồm viết nội dung text và hình ảnh) kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu ra sản phẩm. Ngày 03 bài chép nội dung

· Yêu cầu các nhánh đăng Zalo ( nội dung + video hình ảnh )

· Quay chụp bằng điện thoại các hoạt động thẩm Mỹ hàng ngày đăng bài.

· Viết kịch bản video: ads Facebook dạng rivew, chia sẻ kiến thức, cảnh báo rủi ro.

· Lên kịch bản cho seeder làm trên hội nhóm.

· Lên ý tưởng, kịch bản các video ngắn cho kênh TikTok, Facebook, Reels, Instagram,...

· Phối hợp cùng team Media và các bộ phận khác đảm bảo KPI sản xuất nội dung theo plan và guidelines. Chịu trách nhiệm sản xuất cho các buổi quay, chụp, bao gồm: đề xuất nội dung, scouting, viết kịch bản và shotlist, điều phối sản xuất nhóm tư liệu nâng cao và tự sản xuất nhóm tư liệu cơ bản

· Quản lý, đăng tải nội dung lên Tiktok, Facebook; đảm bảo tuân thủ chính sách, thuật toán của nền tảng.

· Phối hợp cùng các nguồn lực bên ngoài khi cần thiết

· Tham gia đánh giá chất lượng tư liệu, đưa ra phương án cải thiện

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệp trên 2 năm ở các vị trí liên quan Content hoặc Sản xuất kịch bản • Tuổi từ 24, ưu tiên ứng viên có khả năng viết lách và tinh tế, sáng tạo trong ngôn ngữ • Kĩ năng viết Content, lên nội dung sự kiện, kịch bản,... • Nhiệt huyết, chịu được áp lực công việc cao và có tinh thần trách nhiệm.

· Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học các chuyên ngành Marketing, Báo chí,...

· Kiến thức thẩm mỹ rộng, quan sát tốt

· Kỹ năng viết khá trở lên, diễn đạt lưu loát, thoát ý

· Kỹ năng tổng hợp thông tin

· Hiểu biết về các nền tảng MXH thịnh hành (Fb, insta, tiktok,..)

· Hiểu biết cơ bản về các vị trí cần tương tác trong công việc

· Kiến thức MKT cơ bản

· Kiến thức và kỹ năng graphic cơ bản (tương đương sử dụng thành thạo Canva)

· Kỹ năng chỉnh sửa ảnh cơ bản bằng Photoshop hoặc các phần mềm tương đương

· Giao tiếp hiệu quả, tư duy tập trung vào kết quả, kiểm soát cảm xúc tốt

· Kỹ năng điều phối công việc và giải quyết phát sinh

Tại CÔNG TY TNHH ANGEL BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 02 tháng, sau khi kết thúc sẽ ký HĐLĐ chính thức

Đầy đủ chế độ và quyền lợi theo qui định của Luật Lao Động

Lương từ 12 triệu trở lên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANGEL BEAUTY

