Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÉP GIA LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 198 Võ Chí Công, Phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Lên kế hoạch, ý tưởng, xây dựng nội dung và kịch bản quay video, định hướng phát triển kênh Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông như bài viết, idea video/hình ảnh,...

Cập nhật Trend để đưa ra ý tưởng mới giúp tăng tương tác và nhận diện thương hiệu

Phát triển các nội dung về nhận diện thương hiệu cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội

Phối hợp với team Media để sản xuất nội dung theo kế hoạch. Tham gia quá trình sản xuất, quay video

Review về các công trình/dự án của công ty

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan

Có khả năng tự tin đứng nói trước camera để review về công trình

Viết lách tốt, nắm rõ về thương hiệu

Có kinh nghiệm 1 năm trở nên ở vị trí tương đương

Làm việc từ thứ 2- thứ 7 (7h30-11h30 ; 13h00 - 17h00)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÉP GIA LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận;

12 ngày phép năm, được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước (Theo luật lao động), BHXH, nghỉ lễ Tết;

Tham gia các sự kiện thường niên (teambuilding, tiệc cuối năm, hoạt động thể thao)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÉP GIA LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin