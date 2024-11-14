Tuyển Content Creator Công ty cổ phần DAYONE ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 1 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1

Lập kế hoạch nội dung cho các kênh social.

Sáng tạo và đưa ra ý tưởng cho nội dung trong các chiến dịch truyền thông.

Sản xuất và sáng tạo nội dung trên các kênh social bao gồm: bài post Facebook, video Tiktok, kịch bản video.

Tìm kiếm và đề xuất các chủ đề nội dung mới và hấp dẫn theo định hướng nội dung.

Đảm bảo việc triển khai kế hoạch nội dung phối hợp các kênh social đồng bộ.

Chỉnh sửa, hiệu chỉnh, và tối ưu nội dung, biết edit capcut, canva video.

Nghiên cứu và phân tích dữ liệu để cải thiện hiệu quả chiến dịch nội dung.

Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý.

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Content Marketing.

Am hiểu sâu sắc về các nền tảng social media như Facebook, TikTok, Instagram, Youtube và cách xây dựng nội dung phù hợp với từng nền tảng.

Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ nội dung như: Canva, Capcut.

Có khả năng sáng tạo, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty cổ phần DAYONE ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương.

Thưởng lương tháng thứ 13 (mặc định).

Thưởng lương tháng thứ 14-18 theo kết quả kinh doanh.

Thưởng cổ phần hàng năm.

Phụ cấp tiền gửi xe 100%.

Nghỉ thứ 7 và chủ nhật hằng tuần.

Nghỉ 12 ngày phép 1 năm.

Nghỉ ngày sinh nhật: nhận 100% lương HOẶC 200% lương khi đi làm ngày sinh nhật.

Đào tạo phát triển theo từng cấp bậc liên tục.

Cơ chế thăng tiến rõ ràng, được đo lường cụ thể theo tháng/quý.

Học piano miễn phí trọn đời trên toàn hệ thống.

Có HĐLĐ + BH thất nghiệp.

Đóng BHXH/BHYT 100% lương.

Chế độ ốm đau/ thai sản/ hôn hỉ/tang chế.

