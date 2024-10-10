Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 413 - 415 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên nội dung, ý tưởng, kịch bản cho kênh truyền thông của công ty. Tham gia diễn xuất cho các Video của công ty Tham gia vào quá trình sản xuất nội dung video cho kênh truyền thông của công ty. Biên tập video theo kịch bản đã được duyệt, đảm bảo video thu hút, hấp dẫn và phù hợp với định hướng của kênh. Sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp để cắt ghép, thêm hiệu ứng, âm nhạc, lời thoại, phụ đề,... Thực hiện các hoạt động sáng tạo nội dung video, tìm kiếm ý tưởng mới, phù hợp với xu hướng thị trường. Tham gia đóng góp ý tưởng cho các chiến dịch marketing trên các nền tảng mạng xã hội Hỗ trợ các hoạt động khác của bộ phận truyền thông theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên từng biên tập nền tảng Tiktok Có niềm đam mê với TikTok và các nền tảng mạng xã hội. Nắm vững các kỹ năng biên tập video cơ bản, sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như: Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, Filmora, CapCut,... Có khả năng diễn xuất trước ống kính, tự tin và năng động. Nắm bắt nhanh xu hướng thị trường, có khả năng sáng tạo nội dung video thu hút. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước Teambuilding hàng năm Sử dụng dịch vụ với giá dành cho nhân viên Lương, thưởng 13 Sinh nhật nhân viên Hoạt động, sự kiện nội bộ hàng tháng và hàng quý Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA

