Tuyển Content Creator CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 46 Nguyễn Thị Định, Phường An Phú, Tp Thủ Đức, TPHCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Sáng tạo nội dung: Lên ý tưởng, viết bài, tạo kịch bản video cho các kênh social, viết bài cho mạng xã hội, web, email marketing, mô tả sản phẩm và dịch vụ tại phòng khám.

- Quản lý nội dung: Lập kế hoạch nội dung chi tiết, quản lý lịch trình xuất bản, theo dõi hiệu quả của từng bài viết.

- Hợp tác: Làm việc chặt chẽ với các bộ phận thiết kế, digital marketing và các team khác để đảm bảo nội dung được thể hiện một cách thống nhất và hiệu quả.

- Tham gia các cuộc họp định kỳ với team để thảo luận và cải thiện chiến lược nội dung. Đề xuất các cải tiến dựa trên dữ liệu phân tích để tối ưu hóa chiến lược nội dung.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Báo chí, Ngôn ngữ hoặc các ngành liên quan.

- Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương.

Kỹ năng:

- Viết lách: Có khả năng viết văn bản sáng tạo, hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

- SEO: Hiểu biết cơ bản về SEO, các công cụ hỗ trợ SEO.

- Thiết kế: Thành thạo Canva hoặc các phần mềm thiết kế đồ họa cơ bản.

- Giao tiếp: Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc: Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển.

- Thu nhập: Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

- Chính sách: Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI

