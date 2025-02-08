Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN HAP MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HAP MEDIA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HAP MEDIA VIỆT NAM

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAP MEDIA VIỆT NAM

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số OV12.01, Khu Đô Thị Viglacera, Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Xây dựng & sáng tạo nội dung cho các chiến dịch/ chương trình quảng cáo, truyền thông thương hiệu, hoạt động truyền thông nội bộ và bên ngoài.
Xây dựng và quản trị các kênh truyền thông, mạng xã hội
Xây dựng cộng đồng hội nhóm, tăng trải nghiệm thành viên cộng đồng qua các hoạt động, điểm chạm Marketing.
Cập nhật những xu hướng mới về marketing. Sử dụng các công cụ tool đảm bảo hoạt động hiệu quả Marketing
Theo dõi và đánh giá hiệu quả nội dung dựa trên các chỉ số (engagement, reach, v.v.).
Phối hợp với Graphic Designer để đảm bảo nội dung và hình ảnh phù hợp với định hướng thương hiệu.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm viết nội dung.
Kỹ năng viết sáng tạo, khả năng truyền tải thông điệp hấp dẫn và phù hợp với khách hàng mục tiêu.
Hiểu biết cơ bản về SEO, quảng cáo Facebook/Google là một lợi thế.
Kỹ năng nghiên cứu, tổ chức ý tưởng và làm việc nhóm tốt.
Tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực về thời gian.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAP MEDIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7,000,000 - 12,000,000 VND/tháng, tùy năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng theo hiệu quả công việc và dự án.
Môi trường làm việc sáng tạo, hỗ trợ phát triển kỹ năng.
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước
Được làm việc trong môi trường sáng tạo, trẻ trung, năng động, linh hoạt (đăng ký work from home 2 ngày/tháng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAP MEDIA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HAP MEDIA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số OV14.6, Khu Đô Thị Viglacera, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

