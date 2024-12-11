Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: r1 - 96 Bùi Bằng Đoàn, Khu hưng gia 2(R23), Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

- Lên ý tưởng, định hướng nội dung, viết kịch bản chi tiết mảng Spa, Thẩm mỹ viện cho đội media quay, dựng.

- Có khả năng sáng tạo, linh hoạt, chủ động, trách nhiệm trong công việc.

- Đã có kinh nghiệm viết kịch bản: Tiktok, TVC, phim sitcom... (có khả năng viết tốt dạng kịch bản storytelling là 1 lợi thế)

- Quản lý các trang mạng xã hội của công ty. Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage.

- Viết bài chuẩn SEO, tối ưu hóa tìm kiếm trên website cũng như các trang mạng xã hội.

- Xây dựng kịch bản để quay video cho kênh FB, Youtube,Tiktok, Instagram.

- Viết bài PR theo nội dung sản phẩm thế mạnh của công ty.

- Cập nhật thường xuyên kết quả, báo cáo & phân tích hiệu quả các content cho cấp trên

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Fulltime từ 9h00 - 17h30

Nghỉ thứ 7, Chủ Nhật

Lương CB: 8-15tr

Tham gia BHXH đầy đủ theo Quy định nhà nước.

Được cấp thiết bị làm việc

Tăng lương định kỳ mỗi năm 1 lần và Lương tháng 13

Thưởng Lễ, Tết, các ngày lễ khác theo Quy định của Công ty

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, ốm đau, thai sản

Sử dụng dịch vụ làm đẹp với giá ưu đãi dành cho nhân viên

Được đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.