Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL
- Hồ Chí Minh: r1
- 96 Bùi Bằng Đoàn, Khu hưng gia 2(R23), Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
- Lên ý tưởng, định hướng nội dung, viết kịch bản chi tiết mảng Spa, Thẩm mỹ viện cho đội media quay, dựng.
- Có khả năng sáng tạo, linh hoạt, chủ động, trách nhiệm trong công việc.
- Đã có kinh nghiệm viết kịch bản: Tiktok, TVC, phim sitcom... (có khả năng viết tốt dạng kịch bản storytelling là 1 lợi thế)
- Quản lý các trang mạng xã hội của công ty. Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage.
- Viết bài chuẩn SEO, tối ưu hóa tìm kiếm trên website cũng như các trang mạng xã hội.
- Xây dựng kịch bản để quay video cho kênh FB, Youtube,Tiktok, Instagram.
- Viết bài PR theo nội dung sản phẩm thế mạnh của công ty.
- Cập nhật thường xuyên kết quả, báo cáo & phân tích hiệu quả các content cho cấp trên
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có khả năng sáng tạo, linh hoạt, chủ động, trách nhiệm trong công việc
- Đã có kinh nghiệm viết kịch bản: Tiktok, TVC, (ưu tiên những bạn có khả năng viết tốt dạng kịch bản storytelling)
Tại CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ thứ 7, Chủ Nhật
Lương CB: 8-15tr
Tham gia BHXH đầy đủ theo Quy định nhà nước.
Được cấp thiết bị làm việc
Tăng lương định kỳ mỗi năm 1 lần và Lương tháng 13
Thưởng Lễ, Tết, các ngày lễ khác theo Quy định của Công ty
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, ốm đau, thai sản
Sử dụng dịch vụ làm đẹp với giá ưu đãi dành cho nhân viên
Được đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
