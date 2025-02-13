Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Tập đoàn FinPeace làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn FinPeace
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FinPeace

Mức lương
Đến 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vinacomin Tower, số 3 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Đến 12 Triệu

Sáng tạo nội dung trên nền tảng mạng xã hội (Youtube, Tiktok…)
Tìm kiếm ý tưởng thực hiện nội dung video, phối hợp với các bộ phận liên quan phát triển kịch bản - chuyển thể ý tưởng thành kịch bản.
Tìm hiểu các xu hướng đang thịnh hành trên các nền tảng mạng xã hội.
Lập kế hoạch, timeline các buổi quay, dựng và đăng video.
Quản lý kênh, phụ trách viết và đăng tải nội dung liên quan đến sản phẩm, chương trình hợp tác, chương trình khuyến mãi, quảng bá của Công ty lên các kênh…
Tham gia xây dựng, phát triển nội dung đa kênh theo kế hoạch của Công ty
Lập báo cáo theo dõi và đánh giá hiệu quả các chương trình marketing, chương trình quảng bá… theo yêu cầu của Công ty.
Phối hợp với các phòng ban, bộ phận liên quan thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao độ nhận diện thương hiệu tới khách hàng và đối tác
Thực hiện công việc khác thuộc chuyên môn theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 1-3 năm kinh nghiệm trong ngành MKT
Tốt nghiệp đại học các ngành Kinh tế, Tài chính, MKT…
Đa nhiệm, sẵn sàng học hỏi và làm dự án mới
Có kỹ năng quản lý dự án tốt
Có khả năng và kỹ năng content khá đến tốt
Định hướng kết quả và có thể mang lại kết quả dưới áp lực cao
Kỹ năng giao tiếp tốt & gây ảnh hưởng mạnh mẽ
Kỹ năng tư duy chiến lược và tư duy phản biện mạnh mẽ
Có kiến thức về Tài chính/Chứng khoán là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FinPeace Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Up to 12.000.000
Phúc lợi: BHXH theo quy định Nhà nước, du lịch, team building,… theo quy định công ty.
Đánh giá tăng lương theo quy định của Công ty
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, thẳng thắn, có nhiều cơ hội phát triển bản thân (happy hour, coaching program…)
Được tham gia các khóa đào tạo của công ty, chủ động phát triển tài chính cá nhân
Được làm việc trực tiếp với Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Marketing, Truyền thông và các Chuyên gia trong lĩnh vực Tài chính, đầu tư.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FinPeace

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 19, tòa nhà Vinacomin Tower, số 3 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

