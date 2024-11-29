Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH WENOVATE MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 4/15A Trần Não, Phường Bình An , Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Hiểu rõ về thương hiệu (brand), sản phẩm, tính năng ... để sáng tạo và sản xuất các ấn phẩm quảng cáo chính của thương hiệu như KV, TVC, tagline, banners ... và sản xuất các nội dung branding trên các nền tảng khác.

Sáng tạo nội dung và đa dạng hình thức để triển khai thông điệp truyền thông từ Brand team.

Lập kế hoạch nội dung và triển khai các chiến dịch truyền thông ngắn hạn, và dài hạn trên các nền tảng & kênh truyền thông của thương hiệu như Facebook, Telegram, X, TikTok, group cộng đồng, PR báo đài, website ...

Thực hiện phát triển hệ sinh thái Content khác trên các kênh cộng đồng, fanpage và các nền tảng video để tạo môi trường tiếp cận, phát triển tình cảm và nhận diện thương hiệu với người dùng, khách hàng tiềm năng.

Lên ý tưởng thiết kế các ấn phẩm, xây dựng các nội dung hình thức video như viral video, video giới thiệu về sản phẩm, video quảng cáo ... để sử dụng trên các kênh truyền thông của thương hiệu.

Thu thập các nội dung, chiến dịch, hoạt động của đối thủ trên các nền tảng MXH và phân tích hành vi tương tác (insight) của người dùng và khách hàng tiềm năng để có những tối ưu kế hoạch và triển khai

Cập nhật các ý tưởng sáng tạo về nội dung, các video hay, chiến dịch truyền thông hot để cả Bộ phận cùng tham khảo.

Báo cáo công việc theo tuần/tháng và đánh giá hiệu quả công việc theo tháng.

Đóng góp ý tưởng cho các hoạt động chung của phòng Marketing và công ty

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 25 - 35 tuổi (ưu tiên nam).

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, Marketing, PR, Quảng cáo ...

Kinh nghiệm: ít nhất 03 năm trong lĩnh vực Truyền thông, Sáng tạo, Content. Có kinh nghiệm dẫn dắt team nhỏ (<4 thành viên) hoặc các vị trí tương đương Chuyên viên cao cấp, Content Leader, Social Media Leader.

Hiểu rõ về insight người dùng trên mạng xã hội và các nền tảng digital.

Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng.

Biết nắm bắt xu hướng thị trường nhanh chóng

Sử dụng máy vi tính và phần mềm văn phòng thành thạo.

Sử dụng cơ bản các phần mềm hỗ trợ design (photoshop, premiere, capcut, canva...)

Chịu khó, kiên trì, chịu được áp lực công việc.

Năng động, hòa đồng, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Có khả năng làm việc nhóm và độc lập.

Tiếng Anh đọc, viết tốt là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH WENOVATE MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương (theo khả năng).

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có nhiều cơ hội khẳng định bản thân và thăng tiến trong nghề nghiệp;

Thưởng cuối năm và các phúc lợi khác

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WENOVATE MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin