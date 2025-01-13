Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH SXTM & KỸ THUẬT MINH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: B6/18 Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

• Sáng tạo, bắt trends, hiểu rõ cách thức hoạt động, thuật toán của TikTok, Facebook, Youtube để sáng tạo nội dung phù hợp với từng nền tảng

• Lên kế hoạch viết bài cho website, Fanpage...

• Phối hợp cùng Advertisers và team Media để tạo ra các nội dung phù hợp với mục tiêu của từng tháng, cho từng nhóm dịch vụ

• Chủ động quản lý công việc và báo cáo theo Tuần/Tháng với quản lý trực tiếp.

• Thực hiện công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Kiến thức

• Có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

2. Kỹ năng

• Có khả năng làm việc theo nhóm.

• Có khả năng edit video cơ bản là 1 lợi thế.

3. Tố chất

• Trung thực, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm.

• Chịu được áp lực công việc, ham học hỏi.

• Sáng tạo, tư duy nhạy bén, linh hoạt và thích ứng

• Hòa đồng thích xã giao.

Tại CÔNG TY TNHH SXTM & KỸ THUẬT MINH KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thỏa thuận theo năng lực.

2. Phụ cấp cơm trưa, xăng xe, chuyên cần.

3. Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn trong và ngoài công ty.

4. Làm việc trong môi trường top ngành với nhiều cơ hội phát triển.

5. Đánh giá và tăng lương định kỳ.

6. Tham gia BHYT, BHXH

7. Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ, du lịch...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SXTM & KỸ THUẬT MINH KHÔI

