Tuyển Content Creator Công ty Cổ Phần Con Cưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

Sáng tạo/ biên tập nội dung, lên kịch bản videos trên Tiktok. Phối hợp tốt với các thành viên trong team để đạt hiệu quả công việc tốt nhất.

Nghiên cứu, cập nhật các xu hướng để đảm bảo đáp ứng thị hiếu của đối tượng mục tiêu.

Nắm bắt và cập nhật thường xuyên các trend và xu hướng mới nhất của TikTok.

Sáng tạo, lập kế hoạch và triển khai sản xuất nội dung trên nền tảng TikTok.

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có sự yêu thích với content qua video.

Có óc hài hước, sáng tạo, tư duy tốt, bắt trend nhanh.

Có kinh nghiệm viết content TikTok là một lợi thế.

Chủ động, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, cầu tiến, ham học hỏi.

Có thể làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Chịu được áp lực công việc.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tại Công ty Cổ Phần Con Cưng Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội được đào tạo, trải nghiệm và phát triển trong lĩnh vực sáng tạo nội dung đa nền tảng.

Phụ cấp: 4.000.000/tháng.

Được tham gia các hoạt động nội bộ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Con Cưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin