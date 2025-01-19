Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Văn phòng Mizuki, Nguyễn Văn Linh, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

Sáng tạo và đa dạng hóa các nội dung phục vụ cho mục tiêu truyền thông, quảng cáo, tiếp thị của công ty như slogan/tagline, catalogue, content marketing, ads copywriting, bài viết PR, video, email marketing...

Viết, biên tập hoặc chỉnh sửa kịch bản/ lời thoại/ lời bình cho các video phóng sự, giới thiệu, quảng cáo, mô tả, đánh giá... về dự án, sản phẩm - dịch vụ hoặc thương hiệu của công ty.

Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, thu thập thông tin, phân tích xu hướng truyền thông để tìm kiếm hướng xây dựng nội dung mới mẻ, lựa chọn chủ đề và đưa ra giải pháp triển khai nội dung phù hợp cho từng giai đoạn, chiến dịch cụ thể.

Tham mưu và đề xuất ý tưởng quảng cáo, truyền thông, tiếp thị cho công ty cũng như các chiến dịch marketing của công ty.

Chịu trách nhiệm chính trong việc quản trị nội dung và các hoạt động tương tác trên các kênh truyền thông số của công ty như website, microsite, fanpage và các mạng xã hội khác nếu có.

Phối hợp với các bộ phận Thiết kế, Event, Digital hoặc các phòng ban khác có liên quan để thực hiện hiệu quả các kế hoạch nội dung đã đề ra.

Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Marketing...

Có khả năng biến các ý tưởng thành nội dung sáng tạo thông qua hình ảnh, văn bản, video clip...

Có hiểu biết về Content Marketing, am hiểu các nền tảng Social Media cùng công cụ hỗ trợ liên quan

Có kỹ năng viết lách, văn phong chuyên nghiệp, sử dụng từ ngữ thành thạo và đa dạng, có thể triển khai được nhiều chủ đề khác nhau.

Tính cách chủ động, tư duy sáng tạo, thích tìm hiểu và liên tục cập nhật xu hướng

Khả năng giao tiếp

Kỹ năng sắp xếp công việc và quản lý thời gian hiệu quả để hoàn thành yêu cầu đúng hạn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước (BHYT, BHXH, BHTN)

Được tham gia các khóa đào tạo thường xuyên tại Công ty

Du lịch cùng công ty 1 lần/năm

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

Quà tặng sinh nhật cho nhân viên (thử việc, chính thức), Quà Tết, Quà Trung thu

Tham gia các CLB thể thao nội bộ (Cầu lông, Bóng đá, Bơi lội)

Tham gia các sự kiện nội bộ (Tổng kết hàng Quý, Tổng kết năm, Ngày Quốc tế phụ nữ,...)

Cơ hội học hỏi và biết thêm các thông tin về thị trường cũng như các kiến thức liên quan đến ngành và lĩnh vực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A

