Tuyển Customer Success Dai-Ichi Life Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

MỤC TIÊU

Phối hợp với các phòng ban, bộ phận liên quan xử lý các trường hợp khiếu nại/yêu cầu/thắc mắc của khách hàng theo quy trình và thời hạn giải quyết (TAT) khi tiếp nhận từ tất cả các nguồn (quầy Dịch vụ Khách hàng (DVKH), điện thoại, thư, email, các nền tảng mạng xã hội, các cơ quan chức năng và từ các phòng ban khác).

CÔNG VIỆC

Đầu mối tiếp nhận khiếu nại

• Tiếp nhận các trường hợp khiếu nại được phân công hàng ngày;

• Liên hệ trao đổi với khách hàng và tìm hiểu rõ yêu cầu/mong đợi của khách hàng;

• Cập nhật tiến trình giải quyết khiếu nại đến khách hàng trong suốt quá trình xử lý.

• Cập nhật thông tin các trường hợp khiếu nại vào hệ thống quản lý.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để giải quyết khiếu nại

• Trao đổi với các phòng ban liên quan về các khiếu nại không thuộc phạm vi và quyền hạn CC;

• Phối hợp với phòng ban liên quan tìm kiếm và đề xuất giải pháp để giải quyết khiếu nại.

• Tóm tắt khiếu nại liên quan tới sai phạm của Tư vấn tài chính và chuyển hồ sơ đến BP. Pháp Chế để làm rõ phản ảnh của Khách hàng.

• Theo dõi kết quả/thông tin giải quyết tại các phòng ban theo quy trình giải quyết khiếu nại.