Tuyển Customer Success Dai-Ichi Life Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Dai-Ichi Life Vietnam
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Customer Success

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Customer Success Tại Dai-Ichi Life Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 149

- 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Mô Tả Công Việc Customer Success Với Mức Lương Thỏa thuận

MỤC TIÊU
Phối hợp với các phòng ban, bộ phận liên quan xử lý các trường hợp khiếu nại/yêu cầu/thắc mắc của khách hàng theo quy trình và thời hạn giải quyết (TAT) khi tiếp nhận từ tất cả các nguồn (quầy Dịch vụ Khách hàng (DVKH), điện thoại, thư, email, các nền tảng mạng xã hội, các cơ quan chức năng và từ các phòng ban khác).
CÔNG VIỆC
Đầu mối tiếp nhận khiếu nại
• Tiếp nhận các trường hợp khiếu nại được phân công hàng ngày;
• Liên hệ trao đổi với khách hàng và tìm hiểu rõ yêu cầu/mong đợi của khách hàng;
• Cập nhật tiến trình giải quyết khiếu nại đến khách hàng trong suốt quá trình xử lý.
• Cập nhật thông tin các trường hợp khiếu nại vào hệ thống quản lý.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để giải quyết khiếu nại
• Trao đổi với các phòng ban liên quan về các khiếu nại không thuộc phạm vi và quyền hạn CC;
• Phối hợp với phòng ban liên quan tìm kiếm và đề xuất giải pháp để giải quyết khiếu nại.
• Tóm tắt khiếu nại liên quan tới sai phạm của Tư vấn tài chính và chuyển hồ sơ đến BP. Pháp Chế để làm rõ phản ảnh của Khách hàng.
• Theo dõi kết quả/thông tin giải quyết tại các phòng ban theo quy trình giải quyết khiếu nại.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Dai-Ichi Life Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Dai-Ichi Life Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 149-151 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan Dist., HCMC

