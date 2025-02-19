Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Detech Tower II, 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thiết kế và xây dựng các báo cáo, dashboard trực quan hóa dữ liệu bằng các công cụ như Power BI, Tableau, hoặc Excel.

Phân tích số liệu sẵn có đề xuất các tập khách hàng tiềm năng cho việc triển khai digital marketing ( web/app/ social).

Đề xuất cải tiến quy trình và công cụ phân tích.

Tự động hóa các quy trình phân tích dữ liệu để nâng cao hiệu quả công việc.

Phối hợp với các phòng ban khác như Marketing, Sản phẩm, và DEV để thu thập yêu cầu và cung cấp giải pháp dữ liệu phù hợp.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 năm kinh nghiệm toàn thời gian trong phân tích dữ liệu.

Kinh nghiệm với Google Analytics và Google BigQuery, v.v.

Kinh nghiệm lập trình SQL, SAS, Python hoặc R, v.v.

Kiến thức về nền tảng dữ liệu công nghệ tiếp thị như CRM, thông tin chi tiết về marketing online & kinh doanh.

Thành thạo các công cụ trực quan hóa dữ liệu.

Kỹ năng Excel và phân tích dữ liệu tốt bao gồm khả năng sử dụng các công cụ BI.

Kinh nghiệm với Tableau, Power BI hoặc các công cụ trực quan hóa dữ liệu khác sẽ là một lợi thế.

Có kỹ năng phân tích sắc bén, khả năng thu thập, tổ chức, phân tích và phổ biến lượng lớn thông tin một cách chi tiết và chính xác.

Kỹ năng lập kế hoạch, kiểm soát việc thực hiện kế hoạch.

Có kỹ năng R&D tốt

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập cạnh tranh, Lương Tháng 13.

Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.

Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

