Tuyển Ngân hàng Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH TM G Collcet
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty TNHH TM G Collcet

Ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Công ty TNHH TM G Collcet

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm và mở rộng nguồn khách hàng cá nhân có nhu cầu gửi tiền, đầu tư.
Lập kế hoạch cụ thể thực hiện việc mở rộng, phát triển mạng lưới Nhà đầu tư cá nhân.
Phối hợp với các bộ phận có liên quan để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm cho Nhà đầu tư nhằm đạt được chỉ tiêu kinh doanh được giao.
Giới thiệu và truyền thông các chính sách, quy trình cho Nhà đầu tư và cập nhật cho Nhà đầu tư các thay đổi về chính sách.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm Sales Bất động sản, sales ô tô, bảo hiểm, chứng khoán, tài chính ngân hàng...
Ưu tiên ứng viên có kỹ năng tốt, có tập khách hàng trong các ngành nghề liên quan.
Sẽ được đào tạo khi vào làm việc.

Tại Công ty TNHH TM G Collcet Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Từ 8 Triệu-19 triệu + Doanh Thu ( Thu nhập từ 20 triệu – 25 triệu)
Thời gian làm việc: T2 – T6
Quyền lợi khác theo qui định công ty (Nghỉ mát, nghỉ phép, BHYT, BHXH)

Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể: Team Building, Gala cuối năm, sinh nhật, các ngày lễ ....
Được làm việc trong môi trường trẻ, thân thiện, năng động, chuyên nghiệp
Thưởng theo thành tích hoàn thành KPI hàng tháng. Lương T13;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM G Collcet

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM G Collcet

Công ty TNHH TM G Collcet

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 275 Nguyễn trãi, Thanh Xuân, Hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

