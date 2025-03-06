Tuyển Designer CÔNG TY TNHH AMERI GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH AMERI GROUP
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 121 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Định hướng/ Dẫn dắt ý tưởng rõ ràng cho team Creative inhouse, chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm soát chất lượng, xem xét phê duyệt thiết kế, hình ảnh. Cập nhật trực tiếp về tiến độ cho trưởng dự án/ trưởng phòng
Phối hợp làm việc các bộ phận liên quan để hiểu được và nắm bắt được insight khách hàng mục tiêu từ đó lên định hướng về mặt hình ảnh cho thương hiệu trên các kênh, đảm bảo sự đồng nhất, phù hợp với tệp khách hàng và đúng tính cách thương hiệu.
Phát triển giao diện tổng thể hoặc phong cách của một ấn phẩm, chiến dịch quảng cáo (Art Direction)
Điều phối team creative (Content/Graphic Design/Studio) phát triển các ý tưởng sáng tạo và triển khai thực thi các dự án theo mục tiêu chiến dịch của từng thương hiệu.
Luôn cập nhật các xu hướng, kỹ thuật mới và đề xuất phù hợp với công việc.
Brainstorm với team truyền thông để phát triển hướng artwork của chiến dịch.
Đề xuất ý tưởng mới cho thương hiệu, chiến dịch quảng cáo và thông điệp, có thể minh hoạ và thuyết trình ý tưởng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Graphic Design Ưu tiên ứng viên đã từng làm Agency
Có khả năng phát triển ý tưởng concept sáng tạo phù hợp với yêu cầu của sản phẩm và dự án.
Có gu thẩm mỹ, cập nhật xu hướng tệp khách hàng trẻ và khả năng thấu hiểu khách hàng
Có thể tham gia xây dựng, cải tiến quy trình thiết kế sáng tạo.
Chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ công việc của team bên dưới.

Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng (15 - 20tr) + Bonus
Thời gian thử việc 2 tháng, nhận 85% lương cứng trong thời gian thử việc
Được đào tạo kiến thức chuyên môn về làm nội dung và truyền thông hàng tuần
Thang thăng tiến theo năng lực, xét thăng cấp 6 tháng một lần.
Tự do trong trang phục, không bắt buộc mặc phong cách công sở
Được thoải mái đề xuất ý kiến, mong muốn, ý tưởng trong công việc và môi trường làm việc
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động cùng các bạn GenZ.
Được du lịch, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty
Không gian làm việc thoải mái, năng động, quầy ăn sáng, trà bánh miễn phí cho nhân viên..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 33, Lô TT03, Khu đô thị HD Moncity, Ngõ 4 phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

