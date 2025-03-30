Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/04/2025
Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 24 DN7 Tân Hưng Thuận Quận 12, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Hỗ trợ thiết kế nội dung hình ảnh cho các kênh truyền thông xã hội ( Daily social post, post cho dịch vụ giao đồ ăn)
Hỗ trợ lên ý tưởng và triển khai hình ảnh cho các chiến dịch Marketing.
Phối hợp với team Content/Marketing để đảm bảo hình ảnh thống nhất về mặt nhận diện thương hiệu.
Tham gia brainstorm cùng team cho các dự án thú vị mỗi tuần.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3- 4 các Trường Đại học, chuyên ngành Thiết Kế Đồ Họa.
Biết sử dụng tốt các ứng dụng đồ họa và chỉnh sửa ảnh cơ bản: Illustrator ,Photoshop...
Có hiểu biết tốt về bố cục, màu sắc, có khả năng thẩm mỹ tốt.
Có laptop cá nhân phục vụ công việc.
Lên Công ty 20h/ tuần, thời gian còn lại có thể làm việc ở nhà

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 3.000.000 / tháng
Phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm.
Tích lũy kinh nghiệm làm việc thực tế.
Tham gia các công tác của Phòng Marketing và Thiết kế.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, ổn định lâu dài, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 24 Đường DN7, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

