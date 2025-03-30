Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 24 DN7 Tân Hưng Thuận Quận 12, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Hỗ trợ thiết kế nội dung hình ảnh cho các kênh truyền thông xã hội ( Daily social post, post cho dịch vụ giao đồ ăn)

Hỗ trợ lên ý tưởng và triển khai hình ảnh cho các chiến dịch Marketing.

Phối hợp với team Content/Marketing để đảm bảo hình ảnh thống nhất về mặt nhận diện thương hiệu.

Tham gia brainstorm cùng team cho các dự án thú vị mỗi tuần.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3- 4 các Trường Đại học, chuyên ngành Thiết Kế Đồ Họa.

Biết sử dụng tốt các ứng dụng đồ họa và chỉnh sửa ảnh cơ bản: Illustrator ,Photoshop...

Có hiểu biết tốt về bố cục, màu sắc, có khả năng thẩm mỹ tốt.

Có laptop cá nhân phục vụ công việc.

Lên Công ty 20h/ tuần, thời gian còn lại có thể làm việc ở nhà

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 3.000.000 / tháng

Phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm.

Tích lũy kinh nghiệm làm việc thực tế.

Tham gia các công tác của Phòng Marketing và Thiết kế.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, ổn định lâu dài, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI

