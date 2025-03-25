Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DIGIMARK CONSULTANT AK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY TNHH DIGIMARK CONSULTANT AK
Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 01 Đường số 19, phường An Phú, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 4 - 6 Triệu
Thiết kế các ấn phẩm truyền thông (banner, social media, poster, video ngắn…).
Phát triển bộ nhận diện thương hiệu cho các dự án.
Phối hợp với team marketing để đảm bảo hình ảnh thương hiệu đồng nhất.
Sáng tạo nội dung hình ảnh phù hợp với từng nền tảng (Facebook, Instagram, TikTok, Website...).
Chỉnh sửa, nâng cấp thiết kế dựa trên feedback từ khách hàng & team nội bộ.
Nghiên cứu xu hướng thiết kế, đề xuất ý tưởng sáng tạo.
Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo Photoshop, Illustrator, Canva (biết Premiere/After Effects là lợi thế).
Photoshop, Illustrator, Canva (biết Premiere/After Effects là lợi thế).
Có tư duy thẩm mỹ tốt, sáng tạo và cập nhật xu hướng thiết kế mới.
Có khả năng làm việc nhóm, tiếp nhận và xử lý feedback hiệu quả.
Quản lý thời gian tốt, đảm bảo deadline.
Có kinh nghiệm từ 6 tháng trong lĩnh vực thiết kế đồ họa.
Gửi kèm portfolio hoặc sản phẩm đã thực hiện.
Photoshop, Illustrator, Canva (biết Premiere/After Effects là lợi thế).
Có tư duy thẩm mỹ tốt, sáng tạo và cập nhật xu hướng thiết kế mới.
Có khả năng làm việc nhóm, tiếp nhận và xử lý feedback hiệu quả.
Quản lý thời gian tốt, đảm bảo deadline.
Có kinh nghiệm từ 6 tháng trong lĩnh vực thiết kế đồ họa.
Gửi kèm portfolio hoặc sản phẩm đã thực hiện.
Tại CÔNG TY TNHH DIGIMARK CONSULTANT AK Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DIGIMARK CONSULTANT AK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI