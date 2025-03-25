Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DIGIMARK CONSULTANT AK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 01 Đường số 19, phường An Phú, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông (banner, social media, poster, video ngắn…).

Phát triển bộ nhận diện thương hiệu cho các dự án.

Phối hợp với team marketing để đảm bảo hình ảnh thương hiệu đồng nhất.

Sáng tạo nội dung hình ảnh phù hợp với từng nền tảng (Facebook, Instagram, TikTok, Website...).

Chỉnh sửa, nâng cấp thiết kế dựa trên feedback từ khách hàng & team nội bộ.

Nghiên cứu xu hướng thiết kế, đề xuất ý tưởng sáng tạo.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo Photoshop, Illustrator, Canva (biết Premiere/After Effects là lợi thế).

Có tư duy thẩm mỹ tốt, sáng tạo và cập nhật xu hướng thiết kế mới.

Có khả năng làm việc nhóm, tiếp nhận và xử lý feedback hiệu quả.

Quản lý thời gian tốt, đảm bảo deadline.

Có kinh nghiệm từ 6 tháng trong lĩnh vực thiết kế đồ họa.

Gửi kèm portfolio hoặc sản phẩm đã thực hiện.

Tại CÔNG TY TNHH DIGIMARK CONSULTANT AK Thì Được Hưởng Những Gì

