Tuyển Designer Tròn House làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: T11 - 21, Khu Manhattan Glory, Vinhomes Grand Park, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng và thiết kế các sản phẩm sáng tạo phục vụ chiến dịch truyền thông, quảng cáo.

Thiết kế các marketing assets: banner, video, hình ảnh quảng cáo, tài liệu truyền thông, v.v.

marketing assets

Phối hợp với đội ngũ sáng tạo để phát triển concept, ý tưởng độc đáo, phù hợp với chiến lược thương hiệu.

Đảm bảo tính nhất quán về hình ảnh thương hiệu và thông điệp trong tất cả sản phẩm thiết kế.

Cập nhật xu hướng thiết kế và đề xuất các giải pháp sáng tạo, giúp tối ưu hiệu quả truyền thông.

Thực hiện các nhiệm vụ khác trong chuyên môn theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Truyền thông đa phương tiện hoặc các lĩnh vực liên quan.

Thiết kế đồ họa, Truyền thông đa phương tiện

Thành thạo các công cụ thiết kế Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, hoặc các phần mềm tương đương.

Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects

Có tư duy sáng tạo, thẩm mỹ tốt và khả năng truyền tải thông điệp bằng hình ảnh.

Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp hiệu quả với các bộ phận liên quan.

Có khả năng chịu áp lực, quản lý thời gian để đảm bảo tiến độ dự án.

Có kinh nghiệm làm việc tại Creative Agency hoặc môi trường tương tự.

Creative Agency

Có kỹ năng vẽ tay, sketch hoặc motion graphic là một lợi thế.

vẽ tay, sketch hoặc motion graphic

Am hiểu về thiết kế UI/UX hoặc 3D là điểm cộng.

Tại Tròn House Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thoả thuận tùy theo kinh nghiệm & năng lực

Mức lương

Thoả thuận

Cơ hội phát triển: Được đào tạo, tham gia các dự án sáng tạo, làm việc trong môi trường năng động.

Cơ hội phát triển

Phúc lợi: BHXH, BHYT, nghỉ phép, thưởng theo hiệu suất công việc.

Phúc lợi

Làm việc hybrid: Có thể linh hoạt thời gian hoặc làm việc từ xa tùy theo yêu cầu dự án

Làm việc hybrid

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tròn House

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin