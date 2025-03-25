Tuyển Designer Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 05 Hoa Cau Phường 7, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Thiết kế 3D, bóc tách kỹ thuật, các dự án sân khấu, gian hàng, triển lãm cho sự kiện và hội nghị...

Thực hiện công việc có liên quan theo đúng chuyên môn nghiệp vụ, được Trưởng Bộ phận và BLĐ giao phó.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể sử dụng phần mềm 3DsMax, PS, AI (AutoCAD)

Đam mê công việc thuộc lĩnh vực thiết kế, có óc sáng tạo

Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng Hội Nghị - Sự kiện có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10– 16 triệu (theo năng lực)

Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định

BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.

Môi trường làm việc thoải mái, năng động

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.

Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin