Tuyển Designer Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 05 Hoa Cau Phường 7, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Thiết kế 3D, bóc tách kỹ thuật, các dự án sân khấu, gian hàng, triển lãm cho sự kiện và hội nghị...
Thực hiện công việc có liên quan theo đúng chuyên môn nghiệp vụ, được Trưởng Bộ phận và BLĐ giao phó.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể sử dụng phần mềm 3DsMax, PS, AI (AutoCAD)
Đam mê công việc thuộc lĩnh vực thiết kế, có óc sáng tạo
Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng Hội Nghị - Sự kiện có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10– 16 triệu (theo năng lực)
Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định
BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.
Môi trường làm việc thoải mái, năng động
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.
Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 29, Đoàn Thị Điểm, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

