Tuyển Designer CÔNG TY TNHH PACIFIC BREWERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Thiết kế các ấn phẩm POSM (standee, banner, menu, sticker, poster, tờ rơi, v.v.) phục vụ cho các chiến dịch marketing & sales

Thiết kế hình ảnh cho các kênh social media, website & digital marketing

Edit video marketing

Theo dõi & hỗ trợ quá trình in ấn, đảm bảo chất lượng sản phẩm

Hỗ trợ phát triển nhận diện thương hiệu cho các sản phẩm mới của Toucan Craft Beer

Chỉnh sửa và hoàn thiện các file thiết kế theo hướng dẫn của Senior Designer

Đề xuất các ý tưởng sáng tạo, cập nhật xu hướng thiết kế mới phù hợp với ngành F&B

Làm việc chặt chẽ với Senior Designer & Trade Marketing để đảm bảo các thiết kế phù hợp với chiến lược thương hiệu

Theo dõi & quản lý file thiết kế, cập nhật version mới nhất để đảm bảo tiến độ công việc

Hỗ trợ các công việc liên quan đến hình ảnh tại sự kiện, activation, chương trình marketing

Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp, ưu tiên mảng F&B

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật, Truyền thông đa phương tiện

Thành thạo Adobe Illustrator, Photoshop (biết thêm After Effects, Premiere là lợi thế), sử dụng tốt các phần mềm hỗ trợ dựng video marketing

Có gu thẩm mỹ tốt, sáng tạo, cập nhật nhanh các xu hướng thiết kế

Có kỹ năng bố cục hình ảnh, typography, màu sắc tốt

Chủ động, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc

Biết chụp ảnh, chỉnh màu là một điểm cộng

Học hỏi trực tiếp từ Senior Designer, nâng cao kỹ năng thực chiến

Môi trường sáng tạo, trẻ trung, không gò bó, thoải mái thể hiện ý tưởng

Ưu đãi đặc biệt với sản phẩm nội bộ (bia & sự kiện beer tasting)

