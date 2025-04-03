Tuyển Designer CÔNG TY TNHH PACIFIC BREWERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY TNHH PACIFIC BREWERY
- Hồ Chí Minh: 62/49 Huỳnh Tịnh Của, phường 19, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thiết kế các ấn phẩm POSM (standee, banner, menu, sticker, poster, tờ rơi, v.v.) phục vụ cho các chiến dịch marketing & sales
Thiết kế hình ảnh cho các kênh social media, website & digital marketing
Edit video marketing
Theo dõi & hỗ trợ quá trình in ấn, đảm bảo chất lượng sản phẩm
Hỗ trợ phát triển nhận diện thương hiệu cho các sản phẩm mới của Toucan Craft Beer
Chỉnh sửa và hoàn thiện các file thiết kế theo hướng dẫn của Senior Designer
Đề xuất các ý tưởng sáng tạo, cập nhật xu hướng thiết kế mới phù hợp với ngành F&B
Làm việc chặt chẽ với Senior Designer & Trade Marketing để đảm bảo các thiết kế phù hợp với chiến lược thương hiệu
Theo dõi & quản lý file thiết kế, cập nhật version mới nhất để đảm bảo tiến độ công việc
Hỗ trợ các công việc liên quan đến hình ảnh tại sự kiện, activation, chương trình marketing
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật, Truyền thông đa phương tiện
Thành thạo Adobe Illustrator, Photoshop (biết thêm After Effects, Premiere là lợi thế), sử dụng tốt các phần mềm hỗ trợ dựng video marketing
Có gu thẩm mỹ tốt, sáng tạo, cập nhật nhanh các xu hướng thiết kế
Có kỹ năng bố cục hình ảnh, typography, màu sắc tốt
Chủ động, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc
Biết chụp ảnh, chỉnh màu là một điểm cộng
Tại CÔNG TY TNHH PACIFIC BREWERY Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường sáng tạo, trẻ trung, không gò bó, thoải mái thể hiện ý tưởng
Ưu đãi đặc biệt với sản phẩm nội bộ (bia & sự kiện beer tasting)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PACIFIC BREWERY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
