Tuyển Designer CÔNG TY TNHH MINH HẠNH GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MINH HẠNH GROUP
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
CÔNG TY TNHH MINH HẠNH GROUP

Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY TNHH MINH HẠNH GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 32A Ao Đôi, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với các bộ phận liên quan để hiểu rõ yêu cầu thiết kế và mục tiêu dự án.
Đề xuất các ý tưởng thiết kế sáng tạo, đáp ứng nhu cầu thị trường và xu hướng thời trang.
Thiết kế các sản phẩm POD theo chủ đề trên lên áo Tshirt, Hoodie dành cho thị trường Âu Mỹ
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm desgin POD sản phẩm áo thun
Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Adobe Photoshop, Illustrator, AI,…
Nắm vững các nguyên tắc thiết kế, màu sắc
Khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt và cập nhật xu hướng thời trang thị trường US
Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt và khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
Có khả năng tạo ra hình ảnh mockup sản phẩm 3D gần với thực tế
Ưu tiên ứng viên: có khả năng quay phim, chụp ảnh các sản phẩm
Có tư duy nắm bắt sản phẩm ở các nền tảng Esty, Amazon.

Tại CÔNG TY TNHH MINH HẠNH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật, du lịch,..
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MINH HẠNH GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MINH HẠNH GROUP

CÔNG TY TNHH MINH HẠNH GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 35/14 Ao Đôi, Bình Trị Đông A, Bình Tân, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

