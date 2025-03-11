Tuyển Designer CÔNG TY TNHH MINH HẠNH GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 32A Ao Đôi, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với các bộ phận liên quan để hiểu rõ yêu cầu thiết kế và mục tiêu dự án.

Đề xuất các ý tưởng thiết kế sáng tạo, đáp ứng nhu cầu thị trường và xu hướng thời trang.

Thiết kế các sản phẩm POD theo chủ đề trên lên áo Tshirt, Hoodie dành cho thị trường Âu Mỹ

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm desgin POD sản phẩm áo thun

Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Adobe Photoshop, Illustrator, AI,…

Nắm vững các nguyên tắc thiết kế, màu sắc

Khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt và cập nhật xu hướng thời trang thị trường US

Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt và khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

Có khả năng tạo ra hình ảnh mockup sản phẩm 3D gần với thực tế

Ưu tiên ứng viên: có khả năng quay phim, chụp ảnh các sản phẩm

Có tư duy nắm bắt sản phẩm ở các nền tảng Esty, Amazon.

Tại CÔNG TY TNHH MINH HẠNH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật, du lịch,..

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MINH HẠNH GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.