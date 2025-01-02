Tuyển Designer Công Ty TNHH Thương Mại Tân Nhất Hương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh City, Vietnam

- Thiết kế/chỉnh sửa banner, poster, phối cảnh,…. cho các chương trình, sự kiện

- Thiết kế ấn phẩm in ấn: Tờ rơi, backdrop,…. phục vụ cho các chương trình, sự kiện

- Thực hiện được đa dạng nội dung thiết kế: hình ảnh, gift,….

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để đưa ra phương án thiết kế phù hợp với sản phẩm/dịch vụ, phát huy hiệu quả công việc

- Xử lý hình ảnh tốt, phối hợp với team Marketing lên ý tưởng thiết kế cho các chiến dịch

- Nam; độ tuổi 22-30

- Có kinh nghiệm thiết kế chuyên về mảng F&B là lợi thế

- Có tư duy thẩm mỹ, khả năng sáng tạo và thói quen câp nhật xu hướng thiết kế hiện đại

- Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa như: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,….

- Yêu thích quay, dựng, chỉnh sửa ảnh và video. Am hiểu về cách thiết kế hình ảnh trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, Tiktok,...) & Các sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki,...) là một lợi thế.

- Có tư duy về màu sắc, bố cục tốt, khả năng tư duy hình ảnh sáng tạo, phối màu sắc linh hoạt và thẩm mỹ tốt, nhiều ý tưởng thiết kế

