Tuyển Designer Công Ty TNHH Thương Mại Tân Nhất Hương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thương Mại Tân Nhất Hương
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Tân Nhất Hương

Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công Ty TNHH Thương Mại Tân Nhất Hương

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế/chỉnh sửa banner, poster, phối cảnh,…. cho các chương trình, sự kiện
- Thiết kế ấn phẩm in ấn: Tờ rơi, backdrop,…. phục vụ cho các chương trình, sự kiện
- Thực hiện được đa dạng nội dung thiết kế: hình ảnh, gift,….
- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để đưa ra phương án thiết kế phù hợp với sản phẩm/dịch vụ, phát huy hiệu quả công việc
- Xử lý hình ảnh tốt, phối hợp với team Marketing lên ý tưởng thiết kế cho các chiến dịch

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam; độ tuổi 22-30
- Có kinh nghiệm thiết kế chuyên về mảng F&B là lợi thế
- Có tư duy thẩm mỹ, khả năng sáng tạo và thói quen câp nhật xu hướng thiết kế hiện đại
- Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa như: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,….
- Yêu thích quay, dựng, chỉnh sửa ảnh và video. Am hiểu về cách thiết kế hình ảnh trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, Tiktok,...) & Các sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki,...) là một lợi thế.
- Có tư duy về màu sắc, bố cục tốt, khả năng tư duy hình ảnh sáng tạo, phối màu sắc linh hoạt và thẩm mỹ tốt, nhiều ý tưởng thiết kế

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Tân Nhất Hương Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Tân Nhất Hương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Tân Nhất Hương

Công Ty TNHH Thương Mại Tân Nhất Hương

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 155 Tân Kỳ Tân Quý, Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TPHCM

