Tuyển Designer Công Ty TNHH J. Wagner làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Design, modify technical drawings according to manager’s requirements

Thiết kế, chỉnh sửa bản vẽ kỹ thuật theo yêu cầu của quản lý bộ phận

- Calculate supplies such as components and machines based on drawings.

Tính toán các vật tư như linh kiện, máy móc dựa trên bản vẽ.

- Other tasks as assigned by manager.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

- Job details will be discussed in more detail during the interview.

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn