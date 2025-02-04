Tuyển Designer Công Ty TNHH J. Wagner làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công Ty TNHH J. Wagner
- Hồ Chí Minh: Lô 73
- 75, Đường D, Khu chế xuất Sài Gòn
- Linh Trung, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, HCM
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận
- Design, modify technical drawings according to manager’s requirements
Thiết kế, chỉnh sửa bản vẽ kỹ thuật theo yêu cầu của quản lý bộ phận
- Calculate supplies such as components and machines based on drawings.
Tính toán các vật tư như linh kiện, máy móc dựa trên bản vẽ.
- Other tasks as assigned by manager.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
- Job details will be discussed in more detail during the interview.
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH J. Wagner Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH J. Wagner
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
