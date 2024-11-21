Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 56 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thiết lập và vận hành hệ thống CI/CD: Triển khai các pipeline CI/CD đảm bảo hiệu quả trong việc build, test và release cho nhiều dự án từ khách hàng khác nhau.

Quản trị môi trường cloud: Xây dựng, quản lý và tối ưu các môi trường cloud (AWS, Azure, GCP, DO) hoặc hybrid theo yêu cầu dự án.

Triển khai hạ tầng theo mã (Infrastructure as Code): Sử dụng Terraform, Ansible để thiết lập và quản lý tài nguyên hạ tầng dự án.

Hỗ trợ đội phát triển: Làm việc chặt chẽ với đội phát triển và QA để chuẩn bị môi trường deploy ứng dụng theo yêu cầu đặc thù của khách hàng.

Giám sát và cải tiến: Thiết lập các công cụ giám sát (ELK Stack, Prometheus, Datadog, etc.) để theo dõi hiệu năng và bảo mật của các dự án đang vận hành.

Khắc phục sự cố: Xử lý các sự cố hệ thống nhanh chóng để giảm thiểu downtime và đảm bảo SLA với khách hàng.

Đảm bảo bảo mật: Thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu khách hàng và các ứng dụng dự án theo tiêu chuẩn quốc tế.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm DevOps, hoặc kinh nghiệm thực tế tương đương trong việc triển khai hệ thống CI/CD, quản lý hạ tầng cloud cho các dự án phần mềm.

Kinh nghiệm làm việc với các công cụ CI/CD như Jenkins, GitLab CI/CD, hoặc Bitbucket Pipelines.

Thành thạo Docker, Kubernetes, và cách vận hành container cho các dự án phần mềm.

Hiểu biết về các nền tảng cloud như AWS (EC2, S3, ECS, RDS), Azure, hoặc GCP. Có chứng chỉ về hệ thống(ví dụ: AWS SA Foundation, SAA..) là một điểm cộng

Kỹ năng viết script (Bash, Python) để tự động hóa quy trình công việc.

Hiểu biết cơ bản về bảo mật hệ thống (firewall, IAM, SSL/TLS).

Kinh nghiệm quản lý logs và theo dõi hệ thống bằng các công cụ như ELK, Prometheus, hoặc Splunk.

Tư duy hệ thống và khả năng xử lý vấn đề nhanh.

Tinh thần học hỏi, thích nghi với các công nghệ mới.

Có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh là điểm cộng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15.000.000 VNĐ – 25.000.000 VNĐ

Thử việc 90% lương

Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 6.

Tháng lương thứ 13

Review lương 2 lần 1 năm

Thưởng các dịp lễ Tết, Thưởng quý, thưởng thâm niên, thưởng lợi nhuận.

Quà tặng dịp sinh nhật cá nhân

Cơ hội được học hỏi, làm việc với công nghệ mới

Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp với các đối tác nước ngoài

Du lịch, teambuilding 2-3 lần/năm

Khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên

Hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE

