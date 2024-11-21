Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE

DevOps Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 56 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thiết lập và vận hành hệ thống CI/CD: Triển khai các pipeline CI/CD đảm bảo hiệu quả trong việc build, test và release cho nhiều dự án từ khách hàng khác nhau.
Thiết lập và vận hành hệ thống CI/CD:
Quản trị môi trường cloud: Xây dựng, quản lý và tối ưu các môi trường cloud (AWS, Azure, GCP, DO) hoặc hybrid theo yêu cầu dự án.
Quản trị môi trường cloud:
Triển khai hạ tầng theo mã (Infrastructure as Code): Sử dụng Terraform, Ansible để thiết lập và quản lý tài nguyên hạ tầng dự án.
Triển khai hạ tầng theo mã (Infrastructure as Code):
Hỗ trợ đội phát triển: Làm việc chặt chẽ với đội phát triển và QA để chuẩn bị môi trường deploy ứng dụng theo yêu cầu đặc thù của khách hàng.
Hỗ trợ đội phát triển:
Giám sát và cải tiến: Thiết lập các công cụ giám sát (ELK Stack, Prometheus, Datadog, etc.) để theo dõi hiệu năng và bảo mật của các dự án đang vận hành.
Giám sát và cải tiến:
Khắc phục sự cố: Xử lý các sự cố hệ thống nhanh chóng để giảm thiểu downtime và đảm bảo SLA với khách hàng.
Khắc phục sự cố:
Đảm bảo bảo mật: Thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu khách hàng và các ứng dụng dự án theo tiêu chuẩn quốc tế.
Đảm bảo bảo mật:

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm DevOps, hoặc kinh nghiệm thực tế tương đương trong việc triển khai hệ thống CI/CD, quản lý hạ tầng cloud cho các dự án phần mềm.
Kinh nghiệm làm việc với các công cụ CI/CD như Jenkins, GitLab CI/CD, hoặc Bitbucket Pipelines.
Thành thạo Docker, Kubernetes, và cách vận hành container cho các dự án phần mềm.
Hiểu biết về các nền tảng cloud như AWS (EC2, S3, ECS, RDS), Azure, hoặc GCP. Có chứng chỉ về hệ thống(ví dụ: AWS SA Foundation, SAA..) là một điểm cộng
Kỹ năng viết script (Bash, Python) để tự động hóa quy trình công việc.
Hiểu biết cơ bản về bảo mật hệ thống (firewall, IAM, SSL/TLS).
Kinh nghiệm quản lý logs và theo dõi hệ thống bằng các công cụ như ELK, Prometheus, hoặc Splunk.
Tư duy hệ thống và khả năng xử lý vấn đề nhanh.
Tinh thần học hỏi, thích nghi với các công nghệ mới.
Có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh là điểm cộng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15.000.000 VNĐ – 25.000.000 VNĐ
Thử việc 90% lương
Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 6.
Tháng lương thứ 13
Review lương 2 lần 1 năm
Thưởng các dịp lễ Tết, Thưởng quý, thưởng thâm niên, thưởng lợi nhuận.
Quà tặng dịp sinh nhật cá nhân
Cơ hội được học hỏi, làm việc với công nghệ mới
Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp với các đối tác nước ngoài
Du lịch, teambuilding 2-3 lần/năm
Khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên
Hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE

CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Lilama10, số 56 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

