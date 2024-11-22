Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ
- Hà Nội: Tầng 10, Tòa nhà Diamond Flower Towner, Số 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Xây dựng công cụ và quy trình CI/CD giúp tối ưu quá trình phát triển của developer
Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chịu tải và mở rộng cao theo tư tưởng Infrastructure-as-code
Xây dựng các tài liệu, quy trình chuẩn cho việc triển khai, vận hành sản phẩm một cách ổn định và an toàn
Nghiên cứu và học hỏi không ngừng các công nghệ mới để tư vấn cho các team khác và áp dụng vào hệ thống
Thiết kế, xây dựng, bảo trì và hỗ trợ triển khai sản phẩm phần mềm lên các môi trường: on- premise, public cloud (AWS/ GCP, Linode)
Hợp tác với các developer, software architect và đảm bảo chất lượng để triển khai và vận hành hệ thống của trung tâm
Hỗ trợ tương tác với các nhóm phát triển và hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến các hệ thống được đảm nhận
Xây dựng và vận hành các hệ thống giám sát, cảnh báo
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 2 năm kinh nghiệm về công nghệ, chuyên môn trong lĩnh vực DevOps
Kinh nghiệm triển khai các ứng dụng phần mềm trong môi trường hệ điều hành Linux
Kỹ năng về viết script và automation để tạo ra các quy trình tự động cho việc triển khai, cấu hình và quản lý hệ thống
Hiểu biết về các khái niệm về mô hình hạ tầng như mã hóa hạ tầng (Infrastructure as Code) và quản lý cấu hình (Configuration Management)
Kinh nghiệm với môi trường ảo hóa và container, container ochestration: VMware, Docker, Kubernetes
Kinh nghiệm sử dụng và triển khai sản phẩm trên các môi trường khác nhau: on-premise, cloud (AWS/ GCP/ Azure/ Linode...)
Có kỹ năng tư duy phân tích, giải quyết vấn đề và quản lý thời gian tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lương tháng 13 - 14, thưởng dự án, Thưởng KPIs
Thưởng Cổ phần ESOP theo quy định của công ty.
Thưởng lễ/tết/sinh nhật, hiếu/hỉ, ngày thành lập công ty
Hỗ trợ ăn trưa, hỗ trợ xe công tác trong ngày.
Được khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm.
Được tham gia Bảo hiểm nhân thọ hàng năm
Được tham gia các khóa đào tạo và huấn luyện của công ty.
Được đào tạo Tiếng Anh trực tiếp tại doanh nghiệp.
Du lịch trong nước và nước ngoài: 2 lần/năm.
Tham gia các chương trình Teambuilding do công ty tổ chức (01 lần/quý).
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Thời gian làm việc: 08h00 - 17h15 (Thứ 2 đến thứ 6) + 02 sáng thứ 7 cách tuần /tháng: 08h00-12h00)
Địa điểm làm việc: Tầng 10, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
