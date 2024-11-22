Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, Tòa nhà Diamond Flower Towner, Số 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Xây dựng công cụ và quy trình CI/CD giúp tối ưu quá trình phát triển của developer

Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chịu tải và mở rộng cao theo tư tưởng Infrastructure-as-code

Xây dựng các tài liệu, quy trình chuẩn cho việc triển khai, vận hành sản phẩm một cách ổn định và an toàn

Nghiên cứu và học hỏi không ngừng các công nghệ mới để tư vấn cho các team khác và áp dụng vào hệ thống

Thiết kế, xây dựng, bảo trì và hỗ trợ triển khai sản phẩm phần mềm lên các môi trường: on- premise, public cloud (AWS/ GCP, Linode)

Hợp tác với các developer, software architect và đảm bảo chất lượng để triển khai và vận hành hệ thống của trung tâm

Hỗ trợ tương tác với các nhóm phát triển và hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến các hệ thống được đảm nhận

Xây dựng và vận hành các hệ thống giám sát, cảnh báo

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành CNTT hoặc chuyên ngành khác có liên quan.

Có từ 2 năm kinh nghiệm về công nghệ, chuyên môn trong lĩnh vực DevOps

Kinh nghiệm triển khai các ứng dụng phần mềm trong môi trường hệ điều hành Linux

Kỹ năng về viết script và automation để tạo ra các quy trình tự động cho việc triển khai, cấu hình và quản lý hệ thống

Hiểu biết về các khái niệm về mô hình hạ tầng như mã hóa hạ tầng (Infrastructure as Code) và quản lý cấu hình (Configuration Management)

Kinh nghiệm với môi trường ảo hóa và container, container ochestration: VMware, Docker, Kubernetes

Kinh nghiệm sử dụng và triển khai sản phẩm trên các môi trường khác nhau: on-premise, cloud (AWS/ GCP/ Azure/ Linode...)

Có kỹ năng tư duy phân tích, giải quyết vấn đề và quản lý thời gian tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương upto 25 triệu, thỏa thuận theo năng lực

Thưởng lương tháng 13 - 14, thưởng dự án, Thưởng KPIs

Thưởng Cổ phần ESOP theo quy định của công ty.

Thưởng lễ/tết/sinh nhật, hiếu/hỉ, ngày thành lập công ty

Hỗ trợ ăn trưa, hỗ trợ xe công tác trong ngày.

Được khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm.

Được tham gia Bảo hiểm nhân thọ hàng năm

Được tham gia các khóa đào tạo và huấn luyện của công ty.

Được đào tạo Tiếng Anh trực tiếp tại doanh nghiệp.

Du lịch trong nước và nước ngoài: 2 lần/năm.

Tham gia các chương trình Teambuilding do công ty tổ chức (01 lần/quý).

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Thời gian làm việc: 08h00 - 17h15 (Thứ 2 đến thứ 6) + 02 sáng thứ 7 cách tuần /tháng: 08h00-12h00)

Địa điểm làm việc: Tầng 10, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.