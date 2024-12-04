Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tràng An Complex, số 1 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và tích hợp công nghệ:

Nghiên cứu và phát triển các hệ thống xung quanh các giải pháp bảo mật bao gồm SIEM, SOAR, EDR, IDS/IPS, và các công cụ khác.

Đảm bảo sự tích hợp liền mạch giữa các công cụ bảo mật trong hệ sinh thái SOC.

Tối ưu hóa các quy trình tự động hóa để tăng cường khả năng phản ứng nhanh chóng và hiệu quả với sự cố.

Thiết kế và phát triển SOC:

Xây dựng, thiết kế và tối ưu hóa kiến trúc SOC để đáp ứng các yêu cầu bảo mật và tuân thủ.

Xây dựng các chiến lược phát hiện và phản ứng sự cố, bao gồm phát triển các giải pháp về Threat Intelligence, Threat Hunting và các quy trình phân tích.

Xây dựng các công cụ phản ứng nhanh tương tác với các giải pháp bảo mật như: WAF, Firewall, EDR/XDR, ...

Nghiên cứu, tối ưu và xây dựng các phương án tích hợp, thu thập logs của các loại máy chủ, giải pháp bảo mật

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

NCS, Công ty cổ phần công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam tìm kiếm 01 Chuyên viên Security Architect, với mong muốn tìm kiếm ứng viên DevOps mạnh về Cloud và kinh nghiệm với các nền tảng đám mây như AWS, Azure, Google Cloud, hoặc các giải pháp hybrid. ( không yêu cầu kinh nghiệm Security)

Hệ điều hành: Thành thạo với Linux/Unix và Windows.

Hệ điều hành:

Cloud: Kinh nghiệm với các nền tảng đám mây như AWS, Azure, Google Cloud, hoặc các giải pháp hybrid.

Cloud:

Quản lý cấu hình và Tự động hóa: Sử dụng các công cụ như Ansible, Puppet, Chef để quản lý và tự động hóa cấu hình hệ thống.

Quản lý cấu hình và Tự động hóa:

CI/CD: Thành thạo với các công cụ tích hợp và triển khai liên tục như Jenkins, GitLab CI/CD, CircleCI, hoặc Bamboo.

CI/CD:

Containerization và Orchestration: Kỹ năng làm việc với Docker, Kubernetes, hoặc OpenShift để quản lý và điều phối container.

Containerization và Orchestration:

Giám sát và Logging: Kinh nghiệm với Grafana, ELK stack, hoặc Splunk để giám sát và quản lý log.

Giám sát và Logging:

Ngôn ngữ lập trình: Kỹ năng lập trình cơ bản với Python, Bash, golang hoặc các ngôn ngữ scripting khác để tự động hóa.

Ngôn ngữ lập trình:

Cơ sở dữ liệu: Kiến thức về các loại cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL như MySQL, PostgreSQL, MongoDB, hoặc Redis.

Cơ sở dữ liệu:

Có kinh nghiệm sử dụng truy vấn các sự kiện (query/search) một trong các SIEM như Splunk, RSA Netwitness, IBM Qradar, ... là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo Level

Lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh ( Gói thu nhập 14-15 tháng lương)

Môi trường làm việc năng động, nhiều thử thách và cơ hội. Được tham gia các case sự cố thực tế, đối mặt với các kẻ tấn công/nhóm tấn công thực tế với các kỹ thuật tinh vi, phức tạp.

Cộng tác và làm việc với các chuyên gia hàng đầu trong ngành An ninh mạng, từ đó nhanh chóng được học hỏi, tiếp cận để hoàn thiện những kỹ năng để trở thành chuyên gia trong tương lai.

Review thu nhập 6 tháng/lần

Được hỗ trợ đào tạo và tài trợ tham gia các khóa học chuyên sâu về an ninh mạng, thi chứng chi quốc tế.

Chế độ bảo hiểm theo quy định của Pháp luật và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cấp cao PTI

Các hoạt động văn hóa đa dạng: Câu lạc bộ thể thao, Team building, Du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin