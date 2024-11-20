Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino

DevOps Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phố Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tham gia triển khai hệ thống dựa trên dựa trên yêu cầu của bộ phận phát triển sản phẩm,
Xây dựng và vận hành CI/CD
Triển khai ứng dụng trên các môi trường DEV/UAT/PROD
Tối ưu hiệu năng, quy mô triển khai ứng dụng,
Quản lý, Nâng cấp, Monitoring hệ thống web/app server, Storage, ...
Tham gia kiểm thử phần mềm, hệ thống server.
Nghiên cứu nghiệp vụ phần mềm, kiểm soát luồng nghiệp vụ, kiểm tra và rà soát lỗi.
Tham gia các dự án thực tế theo quy trình phát triển phần mềm, ứng dụng.
Phát triển và duy trì tài liệu thiết kế và xử lý sự cố.
Phối hợp với các thành viên trong nhóm để cải thiện công cụ, hệ thống và quy trình kỹ thuật và bảo mật dữ liệu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy (có bằng) ưu tiên các ngành: CNTT, điện tử viễn thống, hệ thống thông tin, khoa học máy tính, ....
Có kiến thức về Linux OS (Centos, Ubuntu,...).
Có kiến thức về containerization, virtualization: k8s, Rancher, RKE, VMWare,...
Có kiến thức hoặc từng sử dụng Git, Gitlab, Jenkin, Gitlab CI, Ansible, ElasticSearch, ...
Có tìm hiểu hoặc từng sử dụng các dịch vụ trên cloud như AWS, Azure.
Hiểu biết về quy trình Devops, CI/CD (Gitlab,github, ...)
Có thể đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino Thì Được Hưởng Những Gì

(-) Cơ hội phát triển bản thân:
Tham gia vào các dự án lớn, cập nhật xu hướng công nghệ với thế giới
Làm việc với các khách hàng lớn, đối tác là các tập đoàn đa quốc gia
Môi trường làm việc trẻ trung và năng động
Được lắng nghe, tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân để trao đổi thẳng thắn, chia sẻ cùng phát triển
Được ghi nhận những đóng góp, nỗ lực kịp thời, chính xác
(-) Chế độ phúc lợi:
Thời gian làm việc: 8h30-18h, từ thứ 2 đến thứ 6
Mức lương: 10.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ Gross/tháng (thỏa thuận phù hợp với năng lực ứng viên)
Review lương 6 tháng/lần
Thử việc nhận full lương, đóng bảo hiểm từ thử việc
Được hỗ trợ các thiết bị, công cụ cần thiết cho công việc
Thưởng dịp Tết, dịp Lễ, Sinh nhật, hiếu hỷ...
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép đầy đủ theo quy định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, 31 Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

