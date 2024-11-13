Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Funtap
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty Cổ phần Funtap

DevOps Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại Công ty Cổ phần Funtap

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Tây Hà, số 19 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai các công việc nhằm mục đích truyền thông thương hiệu, truyền thông nội bộ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và kiểm soát ngân sách phục vụ kế hoạch đã được duyệt
Quản lý và xây dựng nội dung cho các kênh truyền thông nội bộ của Công ty: Fanpage, group, website, ...
Tham gia hoạt động hỗ trợ và tư vấn việc xây dựng và phát triển các nhận diện thương hiệu cho các bộ phận và sản phẩm dịch vụ khác khi có yêu cầu đề ra
Thực hiện báo cáo theo định kỳ và theo các dự án, chương trình thực tế.
Phối hợp cùng với thiết kế để làm những hình ảnh, video phục vụ cho hoạt động truyền thông nội bộ
Phụ trách các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí System admin hoặc vị trí tương đương
- Ít nhất 1 năm sử dụng hệ điều hành Linux
- Có khả năng viết script Bash, Python.
- Am hiểu về networking (TCP/IP model, OSI model)
- Am hiểu về các services như Apache, Nginx, Mysql, Php
- Có kinh nghiệm sử dụng các tool như Ansible,Terraform
- Có kinh nghiệm làm việc với git, gitlab-ci
- Có kinh nghiệm làm việc với Cloud Provider: AWS, GCP
- Có kiến thức hoặc kinh nghiệm về Docker, Openstack là lợi thế
- Có kinh nghiệm với hệ thống Monitor như: Zabbix, Prometheus, Grafana
- Có khả năng tìm hiểu công nghệ mới, làm việc độc lập cũng như theo team.

Tại Công ty Cổ phần Funtap Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực; chế độ thưởng hấp dẫn;
Trợ cấp ăn trưa bằng coupon tại Canteen Công ty, vé gửi xe miễn phí;
Chế độ bảo hiểm và nghỉ phép theo luật lao động; khám sức khỏe định kỳ;
Chương trình đào tạo, huấn luyện liên tục; Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp;
Du lịch khám phá các vùng đất mới, Teambuilding gắn kết đội ngũ;
CLB chăm lo sức khỏe tinh thần như yoga, bóng đá, đọc sách...
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, năng động;
Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6 (9h - 18h) và 2 sáng thứ 7 cách tuần (remote).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Funtap

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Funtap

Công ty Cổ phần Funtap

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà Tây Hà, số 19 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

