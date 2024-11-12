Tuyển DevOps Engineer Công ty TNHH Bitu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Stellar, số 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Digital Ocean Cloud

Google Cloud Platform

AWS Cloud

Cloudflare CDN

Vận hành hệ thống DevSecOps (CI/CD cho web app và mobile app) và bảo mật của hệ thống;

Release sản phẩm lên môi trường production, Apple App Store, Google Play;

Quản trị hệ thống network và hạ tầng CNTT của công ty;

Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trên môi trường production đảm bảo SLA của hệ thống

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT hoặc Điện tử viễn thông;

Có kinh nghiệm triển khai containerized (Docker, OCI,...) và container orchestrator (k8s, Docker Swarm,...);

Có kinh nghiệm quản trị hệ thống public cloud;

Có kinh nghiệm triển khai DevSecOps;

Có kinh nghiệm quản trị hệ thống network;

Có chứng chỉ GCP, AWS là một lợi thế;

Tại Công ty TNHH Bitu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng upto 30M

Thưởng tiền mặt hoặc quà tặng vào các dịp lễ tết, lương tháng thứ 13... theo chính sách của Công ty.

Ăn trưa tại công ty.

Cung cấp đầy đủ máy tính, thiết bị làm việc hiện đại, cấu hình cao.

Xét tăng lương theo năng lực và kết quả làm việc.

Các cơ hội phát triển năng lực và thăng tiến lên vị trí cao hơn luôn rộng mở.

Được hưởng ưu đãi cao khi mua sản phẩm của công ty.

Được hỗ trợ chi phí tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn theo định hướng của Công ty.

Các hoạt động team building, các event chăm lo đời sống tinh thần của nhân viên như sinh nhật, liên hoan hàng tháng,...

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao và tôn trọng ý kiến cá nhân, ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bitu Việt Nam

