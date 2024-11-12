Tuyển DevOps Engineer Công ty TNHH Bitu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại Công ty TNHH Bitu Việt Nam
Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Stellar, số 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
Digital Ocean Cloud
Google Cloud Platform
AWS Cloud
Cloudflare CDN
Vận hành hệ thống DevSecOps (CI/CD cho web app và mobile app) và bảo mật của hệ thống;
Release sản phẩm lên môi trường production, Apple App Store, Google Play;
Quản trị hệ thống network và hạ tầng CNTT của công ty;
Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trên môi trường production đảm bảo SLA của hệ thống
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT hoặc Điện tử viễn thông;
Có kinh nghiệm triển khai containerized (Docker, OCI,...) và container orchestrator (k8s, Docker Swarm,...);
Có kinh nghiệm quản trị hệ thống public cloud;
Có kinh nghiệm triển khai DevSecOps;
Có kinh nghiệm quản trị hệ thống network;
Có chứng chỉ GCP, AWS là một lợi thế;
Tại Công ty TNHH Bitu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng upto 30M
Thưởng tiền mặt hoặc quà tặng vào các dịp lễ tết, lương tháng thứ 13... theo chính sách của Công ty.
Ăn trưa tại công ty.
Cung cấp đầy đủ máy tính, thiết bị làm việc hiện đại, cấu hình cao.
Xét tăng lương theo năng lực và kết quả làm việc.
Các cơ hội phát triển năng lực và thăng tiến lên vị trí cao hơn luôn rộng mở.
Được hưởng ưu đãi cao khi mua sản phẩm của công ty.
Được hỗ trợ chi phí tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn theo định hướng của Công ty.
Các hoạt động team building, các event chăm lo đời sống tinh thần của nhân viên như sinh nhật, liên hoan hàng tháng,...
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao và tôn trọng ý kiến cá nhân, ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bitu Việt Nam
