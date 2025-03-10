Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI TRÍ TÂN TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 20 Đường D9 - Phường Long Bình - TP Thủ Đức (khu vinhomes grand park),Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Di chuyển giữa các phòng livestream để tìm kiếm và thu hút người dùng mới cho idol.

Quay video lại sau mỗi lần trò chuyện và tương tác với người dùng(user) để lưu giữ tài liệu và đánh giá lại hoạt động.

Giao tiếp và tương tác với người dùng để tăng cường sự gắn kết của fan và idol.

Hỗ trợ các công việc xung quanh quá trình livestream như chuẩn bị đạo cụ, điều chỉnh âm thanh, ánh sáng, và giám sát hoạt động trong phòng.

Lên kế hoạch và sắp xếp lịch trình làm việc, lịch quay và các sự kiện.

Theo dõi và báo cáo kết quả các video, phân tích mức độ tương tác của fan để đề xuất ý tưởng mới.

Duy trì hình ảnh chuyên nghiệp cho idol trong mọi hoạt động.

Có kỹ năng tin học văn phòng tốt.

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Có khả năng nắm bắt công việc nhanh chóng, thích nghi với các yêu cầu mới.

Kỹ năng giao tiếp tốt, ưu tiên giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

Có đam mê và hiểu biết về TikTok và các xu hướng mạng xã hội.

Tỉ mỉ, cẩn thận và luôn chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI TRÍ TÂN TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8-10 triệu VNĐ/tháng + Phụ cấp + Hoa hồng + Thưởng (thử việc 85% lương).

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với đầy đủ trang thiết bị hiện đại và nhiều tiện ích.

Được tham gia BHXH, BHYT đầy đủ.

Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân trong ngành công nghiệp giải trí và truyền thông.

