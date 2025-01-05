Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Hồ Nguyễn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

- Phụ trách và quản lý hoạt động set up vận hành livestream các nền tảng Facebook, Tiktok, Shopee…

- Phối hợp với các bộ phận liên quan chuẩn bị và tổ chức các buổi livestream, lên kịch bản, chuẩn bị thiết bị và hàng hóa trước khi live

- Vận hành các thiết bị kỹ thuật (camera, microphone, ánh sáng) trong quá trình livestream.

- Quản lý và hỗ trợ mẫu live tương tác với khách hàng trong thời gian thực qua các nền tảng livestream.

- Theo dõi và báo cáo hiệu suất livestream, phân tích dữ liệu để cải thiện chất lượng và lượng khách hàng.

- Xếp lịch livestream cho mẫu live

- Báo cáo và đánh giá: Sau khi livestream kết thúc, đánh giá hiệu quả buổi phát sóng, cung cấp các số liệu và phân tích về lượt xem, tỷ lệ tương tác, doanh thu (nếu có) và rút kinh nghiệm cho các buổi sau

- Giám sát quá trình livestream: Theo dõi, điều chỉnh liên tục và khắc phục các vấn đề phát sinh trong quá trình livestream (như mất kết nối, giật lag, âm thanh không rõ).

- Check giá bán, combo, voucher các phiên livestream theo chương trình live được duyệt.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

- Hiểu biết sâu về thiết bị livestream và các phần mềm liên quan (như OBS, vMix).

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng phản ứng nhanh khi xảy ra sự cố, chủ động trong công việc

- Hiểu biết về thị trường thương mại điện tử và livestream bán hàng là một lợi thế.

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp tốt với các bộ phận khác.

- Lương từ 9.000.000 đồng đến 11.000.000 đồng (tùy theo kinh nghiệm)+ THƯỞNG

Thời gian làm việc: Linh hoạt 8 tiếng ngày / Tuần off 01 ngày không cố định

Thử việc: 2 tháng – 85% lương chính thức

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Tiếp thị trực tuyến, Dệt may / Da giày / Thời trang

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh