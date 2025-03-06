Tuyển Dịch vụ quảng cáo Trường Đại học Đại Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 1, phố Xốm, phường Phú Lãm,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Bạn có khả năng sáng tạo nội dung cuốn hút?

Bạn hiểu cách phát triển cộng đồng trên Facebook?

Bạn muốn làm việc trong môi trường giáo dục năng động, chuyên nghiệp?

Chúng tôi đang tìm kiếm một Chuyên viên Truyền thông Mạng xã hội để giúp các khoa tại Đại học Đại Nam nâng tầm nội dung trên Facebook, kết nối tốt hơn với sinh viên và cộng đồng.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Phối hợp với giảng viên các khoa để chuyển đổi thông tin học thuật thành nội dung hấp dẫn, dễ tiếp cận.

Xây dựng và quản lý nội dung Facebook cho nhiều trang fanpage thuộc các ngành như Kinh doanh, Truyền thông, Y dược, Công nghệ...

Tạo bài viết, hình ảnh, video ngắn, infographic giúp tăng tương tác và thu hút người theo dõi.

Lên kế hoạch nội dung theo tháng/quý, đề xuất ý tưởng sáng tạo để phát triển cộng đồng online.

Theo dõi, phân tích hiệu quả các bài đăng, tối ưu chiến lược nội dung dựa trên dữ liệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm quản lý nội dung trên Facebook, social media (ưu tiên lĩnh vực giáo dục).

Khả năng viết lách tốt, linh hoạt, sáng tạo nội dung hấp dẫn.

Biết cách sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản (Canva, Photoshop) hoặc dựng video đơn giản là lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, có thể phối hợp hiệu quả với giảng viên các khoa.

Hiểu về xu hướng truyền thông số, thuật toán Facebook và cách phát triển cộng đồng trực tuyến.

Tại Trường Đại học Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo tại một trong những trường đại học phát triển nhanh nhất.

Lương thưởng cạnh tranh, xét tăng lương theo năng lực.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp, tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng truyền thông & sáng tạo nội dung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại học Đại Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin