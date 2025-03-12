Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Truyền Thông Toàn Cầu Omega làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Quản lý, lập kế hoạch triển khai và tối ưu hóa hằng ngày Media plan cho các chiến dịch: CPI, CPA, CPO, CPS trên các kênh Adnetwork và các kênh khác.

Có kỹ năng phân tích logic, đánh giá (Có chương trình đào tạo thêm khi vào công ty)

Phản ứng nhanh các với các vấn đề nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của khách hàng.

Thực hiện đối soát số liệu, hoàn thiện giấy tờ, đối soát, cập nhật thanh toán với đối tác.

Các công việc khác theo sự sắp xếp của Leader.

Có tinh thần trách nhiệm , nhanh nhẹn, thông minh, giao tiếp tốt, teamwork tốt, kiểm soát cảm xúc tốt, chịu được áp lực.

Có kiến thức/ kinh nghiệm về ngành Performance Marketing/ Affiliate Marketing là 1 lợi thế.Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản.

Tiếng anh tốt (Giao tiếp + Viết).

Thành thạo các công cụ Microsoft Office, Kỹ năng Excel tốt là một lợi thế

Ưu tiên Tốt nghiệp Đại học các trường Ngoại Thương, RMIT, các trường quốc tế và chuyên ngành liên quan.

Tại Công Ty Truyền Thông Toàn Cầu Omega Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo thỏa thuận khi phỏng vấn. Một năm công ty sẽ có 2 đợt xét tăng lương (Tháng 6 và Tháng 12).

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến hết thứ 6. Từ 9h -18h.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo được ưu tiên đào tạo và phát triển nâng cao năng lực

Có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các đối tác trong ngành trong nước và quốc tế

Được tham gia đóng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo luật lao động.

Được tham gia du lịch, team building và hưởng các chế độ ưu đãi khác theo quy định chung của công ty.

Có cơ hội nhận phần thưởng dành cho nhân viên xuất sắc hàng tháng, hàng quý, hàng năm

Có cơ hội tham giá các event chất lượng trong ngành ở trong và ngoài nước.

Thưởng tháng thứ 13

