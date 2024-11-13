Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phần Giáo dục Novastars làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Novastars
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 26
- Ngõ 198 Xã Đàn
- Phương Liên, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Sử dụng Unity để làm nhân vật hoạt hình, dựng cảnh (tương tự như dựng phim = capcut, premiere)
Làm chuyển động đơn giản cho nhân vật hoạt hình.
Giao việc & hướng dẫn cho freelancer/part-time thiết kế, tìm tài nguyên..., quản lý tiến độ và check chất lượng công việc của freelancer/part-time được giao.
Thiết kế giao diện và trải nghiệm minigame cho trẻ
Hỗ trợ thiết kế trang trí cho phòng học và giáo cụ, học liệu cho học sinh mầm non
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc làm video, làm hoạt hình hoặc thiết kế nhân vật. (Ví dụ: Unity, Final Cut Pro, Davinci Resolve, Adobe Premiere, Capcut, After Effects, Cartoon Animator, Moho, Adobe Animate, Spine)
Ví dụ: Unity, Final Cut Pro, Davinci Resolve, Adobe Premiere, Capcut, After Effects, Cartoon Animator, Moho, Adobe Animate, Spine)
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành mỹ thuật, có khả năng vẽ máy.
Ưu tiên ứng viên biết sử dụng ít nhất 1 phần mềm dựng phim hoặc làm hoạt hình.
Khuyến khích các bạn sinh viên năm cuối, sinh viên mới tốt nghiệp.
Gửi kèm portfolio thiết kế và video/hoạt hình đã làm
Ví dụ: Unity, Final Cut Pro, Davinci Resolve, Adobe Premiere, Capcut, After Effects, Cartoon Animator, Moho, Adobe Animate, Spine)
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành mỹ thuật, có khả năng vẽ máy.
Ưu tiên ứng viên biết sử dụng ít nhất 1 phần mềm dựng phim hoặc làm hoạt hình.
Khuyến khích các bạn sinh viên năm cuối, sinh viên mới tốt nghiệp.
Gửi kèm portfolio thiết kế và video/hoạt hình đã làm
Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Novastars Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương : 7.000.000 – 10.000.000 VNĐ;
Được đào tạo bài bản về chuyên môn, cầm tay chỉ việc.
Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật, đóng BHXH theo quy định pháp luật.
Được nghỉ 12 ngày phép/1 năm.
Được tham gia Team building, nghỉ mát hàng năm cùng Công ty.
Thưởng Lễ tết theo quy định Công ty.
CAM KẾT KHÔNG NỢ LƯƠNG – CHẬM LƯƠNG
Được đào tạo bài bản về chuyên môn, cầm tay chỉ việc.
Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật, đóng BHXH theo quy định pháp luật.
Được nghỉ 12 ngày phép/1 năm.
Được tham gia Team building, nghỉ mát hàng năm cùng Công ty.
Thưởng Lễ tết theo quy định Công ty.
CAM KẾT KHÔNG NỢ LƯƠNG – CHẬM LƯƠNG
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Novastars
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI