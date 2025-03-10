Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 18A Nguyễn Gia Trí, Phường 25,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

• Thực hiện nhóm - lên thứ tự ưu tiên từ khóa sẽ triển khai.

• Thực hiện Outline Content theo chiến lược content và OKRs.

• Ứng dụng AI trong việc tạo bài viết và kiểm soát chất lượng content đầu ra đúng với nhu cầu người dùng, brand guideline và thân thiện với ngôn ngữ của Google.

• Triển khai các content trong Website Asset giúp tăng tỉ lệ chuyển đổi, gồm: About us, giới thiệu CEO, các thành tố trong website giúp tăng tỉ lệ chuyển đổi.

• Báo cáo dự án hàng tuần - tháng

• Review hiệu quả triển khai và lên phương án cải thiện KPI mỗi 3 tháng hoặc khi dự án có vấn đề

• Hoàn thành các công việc liên quan được cấp trên giao phó

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm > 6 tháng vị trí tương đương (lên outline và viết bài).

• Có tiêu chuẩn cao cho nội dung bài viết trên website.

• Khả năng học hỏi nhanh/tự học/chủ động trong công việc.

• Khả năng làm việc độc lập và teamwork tốt.

• Sắp xếp, phân bổ thời gian hợp lý.

• Cẩn thận, kỹ tính, chịu khó, khả năng chịu áp lực cao.

• Ưu tiên biết thiết kế hình ảnh cơ bản.

• Có laptop riêng

Tại CÔNG TY TNHH TRUE SMILE Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng sinh nhật và các ngày lễ, tết trong năm.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung và năng động, tinh thần làm việc cao.

Happy hours, TeamBuilding, Company trip, hoạt động theo mùa,…

Được tạo cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong công việc

xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, công đoàn theo quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUE SMILE

