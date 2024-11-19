Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần dược phẩm Delap làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Phát triển ý tưởng và viết kịch bản chi tiết cho các video ngắn theo định hướng thương hiệu, từ kịch bản lời thoại đến chỉ dẫn về diễn xuất, bối cảnh, và góc quay.

- Sáng tạo nội dung viral, hấp dẫn cho các nền tảng như YouTube, TikTok, Facebook, tập trung vào việc thu hút và giữ chân người xem.

- Xây dựng kịch bản phù hợp với từng dạng video (giáo dục, giải trí, quảng cáo sản phẩm) và tối ưu hóa nội dung để đảm bảo tính lan tỏa.

Chỉ đạo nội dung trong quá trình quay, đảm bảo kịch bản được thể hiện đúng ý tưởng và phù hợp với hình ảnh thương hiệu.

Tham gia vào quá trình sản xuất video, bao gồm:

- Tìm kiếm bối cảnh quay phù hợp, set up bối cảnh theo yêu cầu.

- Kiểm tra và điều chỉnh kịch bản khi quay, phối hợp với ekip để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Lọc source sau khi quay và đóng góp ý tưởng hậu kỳ, hỗ trợ trong việc chỉnh sửa để hoàn thiện video.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu và cập nhật xu hướng trên các kênh social như TikTok, Facebook,...

Kỹ năng biên kịch tốt: Có khả năng xây dựng câu chuyện hấp dẫn, logic và phù hợp với đối tượng người xem. Hiểu rõ cách phát triển nhân vật, cốt truyện và tạo điểm nhấn thu hút.

Biết sử dụng các công cụ chỉnh sửa video và hình ảnh đơn giản như CapCut, Canva (không bắt buộc nhưng là một lợi thế).

Kinh nghiệm sản xuất nội dung: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xây dựng kênh TikTok hoặc Fanpage thành công, biết cách tối ưu hóa nội dung để tăng tương tác.

Tư duy sáng tạo, khả năng viết kịch bản linh hoạt, và kỹ năng viết tốt, phù hợp với từng loại nội dung video ngắn

Tại Công ty cổ phần dược phẩm Delap Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

Chế độ BHXH - BHYT theo quy định của nhà nước

Nghỉ Lễ Tết theo quy định của Nhà nước

Môi trường làm việc Chuyên nghiệp - Năng động - Thân thiện

Được tham quan nghỉ mát trong và ngoài nước.

Có nhiều cơ hội được đào tạo học tập các kỹ năng phục vụ cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược phẩm Delap

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin