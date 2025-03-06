Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hoàng Kim làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hoàng Kim
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hoàng Kim

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hoàng Kim

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Head Office, số 51

- 53

- 55

- 57 Đường số 7, P.An LẠc A, Q.Bình Tân, TP.HCM, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Viết content website: Landingpage, seo là chính
- Khai thác thế mạnh công ty, SP/DV; nghiên cứu đối thủ; thấu hiểu khách hàng để cải thiện nội dung, nhằm gia tăng tỉ lệ chuyển đổi
- Thể hiện được uy tín, các giá trị cốt lõi của công ty thông qua nội dung
- Brief hình ảnh, phối hợp làm việc, góp ý với team Media, định vụ hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp, tích cực trong mắt khách hàng
- Báo cáo, phân tích, đánh giá hiệu quả của các bài viết định kỳ tuần, tháng dưới góc độ content
- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc phạm vi công việc của 1 chuyên viên Content

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm viết content seo.
- Yêu thích công việc sáng tạo nội dung và cung cấp giá trị cho khách hàng.
- Có định hướng phát triển nghiêm túc chuyên sâu về content
- Khả năng học hỏi, tự nghiên cứu, cầu tiến trong công việc.
- Khả năng làm việc độc lập và teamwork tốt.
- Sắp xếp, phân bổ thời gian hợp lý.
- Cẩn thận, kỹ tính, có trách nhiệm.
- Có kinh nghiệm viết đa thể loại là một điểm cộng

Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hoàng Kim Thì Được Hưởng Những Gì

Thunhập:9-11tr lươngthỏathuận (cạnh tranh); Nhận lươngvào ngày01 hàngtháng;
Lươngtháng13, ThưởngLễ,
Phúclợi: Thămhỏi sinhnhật,ốm đau, hiểuhỉ, sinh con,...
Tham giađầyđủchếđộBHXHtheoquyđịnh nhà nước
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 – Sáng Thứ 7 (8h30 – 17h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hoàng Kim

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hoàng Kim

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hoàng Kim

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 52-54-56 Đường số 1, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

