Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hoàng Kim làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hoàng Kim
- Hồ Chí Minh:
- Head Office, số 51
- 53
- 55
- 57 Đường số 7, P.An LẠc A, Q.Bình Tân, TP.HCM, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
- Viết content website: Landingpage, seo là chính
- Khai thác thế mạnh công ty, SP/DV; nghiên cứu đối thủ; thấu hiểu khách hàng để cải thiện nội dung, nhằm gia tăng tỉ lệ chuyển đổi
- Thể hiện được uy tín, các giá trị cốt lõi của công ty thông qua nội dung
- Brief hình ảnh, phối hợp làm việc, góp ý với team Media, định vụ hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp, tích cực trong mắt khách hàng
- Báo cáo, phân tích, đánh giá hiệu quả của các bài viết định kỳ tuần, tháng dưới góc độ content
- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc phạm vi công việc của 1 chuyên viên Content
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu thích công việc sáng tạo nội dung và cung cấp giá trị cho khách hàng.
- Có định hướng phát triển nghiêm túc chuyên sâu về content
- Khả năng học hỏi, tự nghiên cứu, cầu tiến trong công việc.
- Khả năng làm việc độc lập và teamwork tốt.
- Sắp xếp, phân bổ thời gian hợp lý.
- Cẩn thận, kỹ tính, có trách nhiệm.
- Có kinh nghiệm viết đa thể loại là một điểm cộng
Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hoàng Kim Thì Được Hưởng Những Gì
Lươngtháng13, ThưởngLễ,
Phúclợi: Thămhỏi sinhnhật,ốm đau, hiểuhỉ, sinh con,...
Tham giađầyđủchếđộBHXHtheoquyđịnh nhà nước
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 – Sáng Thứ 7 (8h30 – 17h30)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hoàng Kim
