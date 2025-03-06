Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần ECO Gióng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 180 Lý Chính Thắng, phường 9, District 3, Ho Chi Minh City, Quận 3

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

• Làm việc với các nhà cung cấp, đối tác để đảm bảo tiến độ các hạng mục Marketing.

• Hỗ trợ team Marketing trong việc triển khai và theo dõi các chiến dịch quảng cáo, truyền thông.

• Quản lý tài liệu, hợp đồng, ngân sách và báo cáo các hoạt động Marketing.

• Hỗ trợ tổ chức sự kiện, hội chợ, activation khi cần.

• Các công việc hành chính khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có từ 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên ngành F&B).

• Thành thạo Excel.

• Cẩn thận, tỉ mỉ, có kỹ năng tổ chức và quản lý công việc tốt.

• Khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và xử lý tình huống linh hoạt.

• Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng các công cụ marketing như Canva, ChatGPT, Meta Ads Manager,...

Tại Công Ty Cổ Phần ECO Gióng Thì Được Hưởng Những Gì

• Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo và đổi mới không ngừng.

• Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT và nghỉ phép theo quy định của pháp luật.

• Định hướng nghề nghiệp rõ ràng, cơ hội thăng tiến nhanh.

• Cung cấp laptop cho nhân viên.

• Chính sách du lịch mỗi năm

• Hỗ trợ cà phê trong giờ làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần ECO Gióng

