Tuyển Digital Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 22 Triệu

Mức lương 16 - 22 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 8 đường số 10, KDC Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 16 - 22 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược marketing tổng thể, bao gồm marketing truyền thông và digital marketing.

Phối hợp với nhóm R&D để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới/ nhãn hàng mới

Quản lý và theo dõi ngân sách marketing, đảm bảo sử dụng hiệu quả ngân sách và đạt được KPI đề ra.

Điều phối và lãnh đạo đội ngũ marketing trong việc phát triển và thực hiện các chiến dịch tiếp thị theo từng giai đoạn, sự kiện.

Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh, từ đó đề xuất các chiến lược cạnh tranh hiệu quả.

Phát triển và quản lý các kênh truyền thông xã hội, quảng cáo trực tuyến, và các công cụ quảng cáo khác.

Theo dõi và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing, điều chỉnh chiến lược nếu cần thiết để tối ưu hóa kết quả.

Đảm bảo thông điệp thương hiệu đồng nhất trên tất cả các kênh truyền thông.

Hợp tác với các phòng ban khác (bán hàng, sản phẩm, chăm sóc khách hàng) để phát triển chiến lược marketing đồng bộ và hiệu quả.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ, và các cơ quan quảng cáo.

Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, hoặc lĩnh vực liên quan.

Ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, trong đó có 1 năm ở vị trí quản lý.

Kỹ năng quản lý dự án và quản lý đội nhóm tốt.

Am hiểu sâu về các kênh truyền thông và digital marketing (SEO, SEM, Social Media, Content Marketing).

Kỹ năng giao tiếp và thương lượng xuất sắc.

Khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và linh hoạt trong môi trường áp lực cao.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh từ 16.000.000 - 22.000.000 đ

Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong môi trường năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin