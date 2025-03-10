Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH GUMSEOCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH GUMSEOCARE
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Khu đô thị Hinode royal park kim chung hoài đức,Hà Nội, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Lên ý tưởng và viết bài content cho các kênh: Facebook, Instagram, Website, TikTok, ...
Xây dựng nội dung quảng cáo hấp dẫn, thu hút khách hàng tiềm năng.
Biên tập, chỉnh sửa nội dung liên quan đến sản phẩm mỹ phẩm, làm đẹp.
Phối hợp với team Marketing để triển khai các chiến dịch truyền thông hiệu quả.
Cập nhật các xu hướng làm đẹp mới để áp dụng vào nội dung.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng viết lách sáng tạo, ngôn từ linh hoạt, truyền cảm hứng tốt.
Hiểu biết cơ bản về SEO, social media là lợi thế.
Tư duy sáng tạo, chịu được áp lực và có trách nhiệm với công việc.
Có thể đảm nhiệm thêm 1 số việc nhỏ như chỉnh sửa ảnh, dựng video đơn giản
Tại CÔNG TY TNHH GUMSEOCARE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 8tr + Thưởng theo năng lực làm việc
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, cơ hội phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GUMSEOCARE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
