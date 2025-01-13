Tuyển Digital Marketing Keiser University (Vietnam Center - Kuv) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,400 USD

• Đề xuất và thực hiện các chiến lược quảng bá, tuyển sinh và kế hoạch hoạt động tuyển sinh cho KUV

(Devise and implement marketing and admissions strategies and operational plans to recruit students for KUV.)

• Chịu trách nhiệm quản lý bộ phận Marketing. Xây dựng môi trường làm việc vững mạnh, hiệu quả và năng suất

(Manage the marketing team. Create a strong, effective and productive working environment for the whole team)

• Lập kế hoạch chiến lược và ngân sách cho các hoạt động marketing và tuyển sinh để đảm bảo đạt được các kết quả được giao

(Develop strategic and budget plans for both marketing and recruitment activities to ensure the marketing and recruitment targets are met.)

• Giám sát bộ phận Marketing để thực hiện kế hoạch tổng thể và đánh giá tất cả các hoạt động bao gồm PR, quảng bá, các hoạt động trong và ngoài trường

(Supervise the marketing team to execute the overall plan and evaluation of all activities including PR, marketing, on and off-campus activities, direct sales, tele-sales and consulting students and parents.)

• Phụ trách tất cả các kênh Marketing nhằm tối đa hóa việc tạo ra khách hàng tiềm năng và tỷ lệ chuyển đổi của sinh viên tiềm năng.

(Be responsible for all marketing channels to maximize the generation of leads and conversion rate of prospective students.)