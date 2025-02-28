Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Gym One làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 26A Lê Quý Đôn,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Nghiên cứu đối thủ, phân tích báo cáo, tối ưu các quảng cáo trên Facebook / Google

- Trực tiếp lập kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads,...

- Cập nhật xu hướng insight người dùng cũng như những thay đổi thuật toán trên các phương tiện truyền thông số để điều chỉnh và tối ưu chiến lược marketing.

- Phân tích, đánh giá và báo cáo định kỳ về tiến độ và hiệu quả quảng cáo và các hoạt động digital marketing.

- Nghiên ngành hàng, khách hàng, sản phẩm dịch vụ nhằm để xuất ra các chương trình ưu đãi phù hợp đối tượng KH tiềm năng

- Thực hiện các công việc khác khi có sự phân công của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm vị trí Digital MKT từ 1 năm trở lên về chạy quảng cáo facebook, tiktok, instagram và SEO Google

- Lập kế hoạch cho công tác truyền thông, quảng cáo và phát triển thương hiệu công ty.

- Khả năng sáng tạo và lên ý tưởng cho các chương trình truyền thông, quảng cáo và phát triển thương hiệu cho công ty

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

- Tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc

- Năng động, nhạy bén, sáng tạo trong công việc

Tại Công Ty TNHH Gym One Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cao: Lương cứng + % hoa hồng + thưởng…

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

- Được tập luyện miễn phí tại Trung tâm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Gym One

