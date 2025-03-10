Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PRINTSEL GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 352 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và phát triển kênh truyền thông theo định hướng KOL/KOC.

Lên kế hoạch nội dung, concept video, kịch bản để đẩy mạnh nhận diện thương hiệu & tăng tương tác.

Sáng tạo nội dung theo trend, viral, cập nhật xu hướng social media phù hợp với ngành hàng.

Chủ động quay dựng, edit hoặc phối hợp với đội media (quay dựng, edit) để sản xuất content chất lượng, bắt mắt.

Đề xuất chiến lược tối ưu hóa nội dung để tăng reach, view và follower cho các kênh social.

Đăng tải nội dung trên các nền tảng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu về các thuật toán social media và biết cách tối ưu nội dung để viral.

Có kỹ năng viết kịch bản ngắn, sáng tạo concept video hấp dẫn.

Biết sử dụng cơ bản các công cụ chỉnh sửa hình ảnh, video (CapCut, Canva, hoặc Premiere là lợi thế).

Quan tâm đến các xu hướng thời trang, thẩm mỹ tốt là một điểm cộng lớn.

Chủ động, trách nhiệm trong công việc, có tinh thần học hỏi và cải thiện kỹ năng.

Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt, sẵn sàng phối hợp với các bộ phận liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PRINTSEL GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Full-time: Thỏa thuận (Làm việc Offline)

Part-time: 4 triệu/tháng (Làm việc Online/Offline linh hoạt)

Intern: Có hỗ trợ, thương lượng theo năng lực

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn, cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn

Thưởng lễ tết theo chế độ nhà nước

Đi du lịch 2 lần 1 năm

Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo đúng luật định

Hưởng ngày phép năm và Nghỉ lễ/ tết theo quy định của nhà nước

Có lương tháng 13 (theo quy định của Công ty)

Tham gia liên hoan, du lịch định kỳ hàng năm cùng công ty.

Đồng nghiệp trẻ trung, năng động. Môi trường làm việc lành mạnh và đoàn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PRINTSEL GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin