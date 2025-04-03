Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SYBSY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH SYBSY
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
CÔNG TY TNHH SYBSY

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH SYBSY

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 155 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động online cho các chương trình của công ty trên Website và các kênh quảng cáo trực tuyến.
Phân tích dữ liệu, báo cáo nhằm đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing online, biết sử dụng Google Analytics.
Lập kế hoạch & phát triển cộng đồng/mạng xã hội cho các dịch vụ, dự án của Công ty.
Vận hành & quản trị hệ thống các mạng xã hội: Fanpage, Instagram, Youtube, TikTok, Zalo….của công ty.
Quản lý cộng tác viên & có khả năng trực tiếp sản xuất nội dung social media trên các nền tảng mạng xã hội.
Giám sát thương hiệu của công ty và khách hàng trên social media.
Phối hợp với thiết kế để sáng tạo ý tưởng, cách thể hiện quảng cáo mới mẻ, hấp dẫn.
Phân tích dữ liệu và đo lường hiệu quả của các chiến dịch social media theo định kì.
Báo cáo số liệu, đề xuất ý tưởng lên cấp trên.
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính Nam/ Nữ từ 21 - 28 tuổi.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, PR.
Có 3 năm kinh nghiệm vị trí Digital Marketing, ưu tiên từng làm qua các trang E-commerce.
Thành thạo các công cụ quảng cáo trực tuyến performance ads (Google Ads, Facebook Ads, Local adnetwork…), social media (Facebook, Instagram…).
Ưu tiên có khả năng đọc, viết và giao tiếp bằng tiếng Anh.
Có khả năng sáng tạo, bắt trend nhanh, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SYBSY Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương rõ ràng: định kỳ 6 - 12 tháng/lần; cơ hội thăng tiến theo năng lực.
Được làm việc trong môi trường thời trang chuyên nghiệp trong phân khúc luxury brand nhưng không kém phần trẻ trung, năng động: đồng nghiệp support, \"sếp\" sẵn sàng lắng nghe, nơi cá tính luôn được tôn trọng và mọi ý kiến đưa ra dù \"điên rồ\" cũng sẽ được xem xét để thực hiện.
Quà + lương thưởng Lễ Tết các dịp quan trọng trong năm.
Đóng BHXH + BHYT khi kí hợp đồng chính thức.
Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, sáng tạo.
Đồng nghiệp cởi mở, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SYBSY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SYBSY

CÔNG TY TNHH SYBSY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội/Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

