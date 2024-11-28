Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT

Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên kế hoạch và phát triển nội dung trên các nền tảng online, offline marketing.
- Trực tiếp diễn xuất trong clip quảng bá cùng đội ngũ nhân sự.
- Viết bài, đăng tải và tối ưu các nội dung chất lượng đều đặn lên các kênh truyền thông như Facebook, Instagram, TikTok, Youtube.
- Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung, kịch bản video, kịch bản livestream trên các nền tảng.
- Quản trị nội dung các kênh truyền thông, social của công ty.
- Nghiên cứu trends, bắt trends mới.
- Biết chỉnh sửa hình ảnh, video cơ bản.
- Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 1 năm, làm việc trong ngành Ô tô là lợi thế.
-Tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, báo chí, truyền thông hoặc lĩnh vực liên quan.
-Kiến thức về SEO, kỹ năng viết bài, có gu thẩm mỹ tốt.
-Ngoại hình ưa nhìn, hoạt ngôn, diễn xuất tốt.
-Nhiệt tình, năng động, yêu thích viết lách, biên kịch.
QUYỀN LỢI
- Lương cứng thỏa thuận theo năng lực + Thưởng.
- Bảo hiểm, HĐLĐ, nghỉ phép năm, thưởng lễ tết.
- Xét đánh giá tăng lương hằng năm
- May đồng phục, khám sức khỏe định kỳ, teambuilding, du lịch hàng năm.
- Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành
- Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến
- Tham gia các hoạt động thể thao: cầu lông, chạy bộ, bóng đá,...

Tại Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Lương cạnh tranh
Chăm sóc sức khoẻ
Tham gia BHXH và các quyền lợi khác theo phúc lợi của công ty
Đào tạo
Được tham gia các lớp huấn luyện và đào tạo từ Toyota Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT

Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 220 Bis Điện Biên Phủ (Nguyễn Hữu Cảnh nối dài), P. 22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

